Пасуш Феррейра — Тондела прогноз специалиста 09.02.18

Футболисты клуба Тондела не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 09-го февраля 2018 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Пасуш Феррейра – Тондела идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 23:30 по МСК.

В футбольном поединке Пасуш Феррейра – Тондела букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2.37, на ничью выставили 3.125, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.56.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Пасуш Феррейра использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Пасуш Феррейра, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Пасуш Феррейра выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Тондела сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Тондела имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Тондела покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Учитывая статистику личных встреч Пасуш Феррейра – Тондела, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Тондела еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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