Ньюэлз Олд Бойз — Колон Санта Фе прогноз профессионала на матч 10.02.18

Личная встреча между футбольными клубами Ньюэлз Олд Бойз и Колон Санта Фе назначена на 10-го февраля 2018 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Ньюэлз Олд Бойз. По Москве начало данной игры в 03:15.

Букмекеры считают фаворитом поединка Ньюэлз Олд Бойз – Колон Санта Фе гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.84. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.31, а на ничейный результат можно поставить по 3.04.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Ньюэлз Олд Бойз уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Ньюэлз Олд Бойз сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Ньюэлз Олд Бойз не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Последний матч футбольного клуба Колон Санта Фе прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Колон Санта Фе находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Колон Санта Фе в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Ньюэлз Олд Бойз – Колон Санта Фе на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Колон Санта Фе, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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