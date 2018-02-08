Регистрация

Ньюэлз Олд Бойз — Колон Санта Фе прогноз профессионала на матч 10.02.18

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Греция футбол: Греция – Кубок Греции
до начала:
# Атромитос 08.02 20:30 по МСК. ПАОК #
Открыть доступ

"Атромитос" и "ПАОК" готовы провести ответный матч 1/2 финала Кубка Греции
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Маккаби 08.02 22:05 по МСК. Барселона #
Открыть доступ

Стабильно добываемые победы в этом розыгрыше Евролиги, особенно на своем поле, позволили “Маккаби” стать одним из претендентов на место в зоне плей-офф. Тель-авивский клуб занимает в турнирной таблице восьмую строчку, имея только одного конкурента в виде “Басконии”. Сумеют ли каталонцы создать проблемы команде Невена Спахии?
Бельгия футбол: Бельгия – Кубок Бельгии
до начала:
# Брюгге 08.02 22:45 по МСК. Стандард Льеж #
Открыть доступ

В ответном поединке "Брюгге" и "Стандард" решат, кто проследует в финал Кубка Бельгии
Франция футбол: Франция – Кубок Франции
до начала:
# Гренобль 08.02 23:00 по МСК. Страсбур #
Открыть доступ

1/8 финала Кубка Франции. В непримечательной, на первый взгляд, паре можно отыскать хороший вариант для ставки
Испания футбол: Испания – Кубок Короля
до начала:
# Валенсия 08.02 23:30 по МСК. Барселона #
Открыть доступ

Кубок Испании. В ответном матче 1/2 финала "Валенсия" и "Барселона" определят финалиста турнира
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Ньюэлз Олд Бойз — Колон Санта Фе прогноз профессионала на матч 10.02.18

Личная встреча между футбольными клубами Ньюэлз Олд Бойз и Колон Санта Фе назначена на 10-го февраля 2018 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Ньюэлз Олд Бойз. По Москве начало данной игры в 03:15.

Букмекеры считают фаворитом поединка Ньюэлз Олд Бойз – Колон Санта Фе гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.84. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.31, а на ничейный результат можно поставить по 3.04.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Ньюэлз Олд Бойз уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Ньюэлз Олд Бойз сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Ньюэлз Олд Бойз не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Последний матч футбольного клуба Колон Санта Фе прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Колон Санта Фе находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Колон Санта Фе в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Ньюэлз Олд Бойз – Колон Санта Фе на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Колон Санта Фе, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Прогнозы и ставки специалистов на матч Рондонополис — КРБ Масейо 08.02.18
Лейпциг — Аугсбург прогноз профессионала 09.02.18
Хорхе Вильстерманн — Орьенте Петролеро прогноз профессионала 09.02.18
Прогноз на матч Сан-Каэтано — Крисиума от эксперта 08.02.18
Сегодня матч Атромитос Атинон — ПАОК. Прогнозы и ставки от эксперта 08.02.18


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 