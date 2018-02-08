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Мельбурн Сити — Сидней прогноз и ставки от специалиста 10.02.18

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Прогнозы на сегодня:
Греция футбол: Греция – Кубок Греции
до начала:
# Атромитос 08.02 20:30 по МСК. ПАОК #
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"Атромитос" и "ПАОК" готовы провести ответный матч 1/2 финала Кубка Греции
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Маккаби 08.02 22:05 по МСК. Барселона #
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Стабильно добываемые победы в этом розыгрыше Евролиги, особенно на своем поле, позволили “Маккаби” стать одним из претендентов на место в зоне плей-офф. Тель-авивский клуб занимает в турнирной таблице восьмую строчку, имея только одного конкурента в виде “Басконии”. Сумеют ли каталонцы создать проблемы команде Невена Спахии?
Бельгия футбол: Бельгия – Кубок Бельгии
до начала:
# Брюгге 08.02 22:45 по МСК. Стандард Льеж #
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В ответном поединке "Брюгге" и "Стандард" решат, кто проследует в финал Кубка Бельгии
Франция футбол: Франция – Кубок Франции
до начала:
# Гренобль 08.02 23:00 по МСК. Страсбур #
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1/8 финала Кубка Франции. В непримечательной, на первый взгляд, паре можно отыскать хороший вариант для ставки
Испания футбол: Испания – Кубок Короля
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# Валенсия 08.02 23:30 по МСК. Барселона #
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Кубок Испании. В ответном матче 1/2 финала "Валенсия" и "Барселона" определят финалиста турнира
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Прогноз от наших экспертов
Мельбурн Сити — Сидней прогноз и ставки от специалиста 10.02.18

В 11:50 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Мельбурн Сити – Сидней, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 10 февраля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Мельбурн Сити сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Гости футбольного поединка Мельбурн Сити – Сидней получили коэффициент 2.27 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.888.

Если раньше футбольный клуб Мельбурн Сити ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Мельбурн Сити в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Мельбурн Сити стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Футбольный клуб Сидней имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Сидней демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Сидней продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Сидней в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Так как хозяева поединка Мельбурн Сити – Сидней сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Мельбурн Сити.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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