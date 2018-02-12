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Веракрус — Пачука прогноз профессионала 12.02.18

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# Хоффенхейм 10.02 17:30 по МСК. Майнц 05 #
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# Суонси 10.02 18:00 по МСК. Бёрнли #
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# Вулверхэмптон 10.02 18:00 по МСК. Куинз Парк Рейнджерс #
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# Бристоль 10.02 18:00 по МСК. Сандерленд #
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Прогноз от наших экспертов
Веракрус — Пачука прогноз профессионала 12.02.18

12.02.2018 футбольному клубу Веракрус на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Пачука. По Москве данная игра стартует в 03:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Веракрус – Пачука коэффициент на победу гостей просел до 2.32. На ничью он остался неизменным — 3.54, а на победу хозяев матча он немного вырос до 3.24.

Свой последний матч клуб Веракрус провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Веракрус крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Футбольный клуб Пачука в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Пачука демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Пачука забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Пачука имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая сильную игру хозяев матча Веракрус – Пачука на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Пачука, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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