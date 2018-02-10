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|Хаддерсфилд
|11.02 15:00 по МСК.
|Борнмут
Набравший ход "Борнмут" пожалует в гости к новичку Премьер-лиги "Хаддерсфилду"
|Штуттгарт
|11.02 17:30 по МСК.
|М'Гладбах
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Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Тальерес Кордова и команда Банфилд будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Тальерес Кордова и команды Банфилд будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.
В матче команды Тальерес Кордова и команды Банфилд, встречающихся между собой в рамках чемпионата, большое значение для экспертов нашего портала будет иметь судейский фактор. Дело в том, что обеим командам сейчас необходимо набирать очки, так как ситуация для них в турнирной таблице складывается не очень благоприятная, и они имеют риск плотно осесть в подвале турнирной таблицы. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много туров, поэтому обеим командам крайне важно набирать очки, особенно в матчах с прямыми конкурентами. Обычно, как показывает практика, в матчах команд из низов турнирной таблицы, футболисты не церемонятся друг с другом, совершают грубые фолы, используют провокации и симуляции. Разные арбитры реагируют на это по-разному. Однако судья, который будет обслуживать этот матч, относится к числу очень строгих рефери, поэтому он будет свистеть каждый фол и давать предупреждения за неспортивное поведение на футбольном поле. А это означает, что в этом матче бетторам стоит внимательнее присмотреться к общему тоталу желтых карточек и удалению. В принципе, сейчас уже все букмекерские конторы принимают ставки на подобные события не только до начала матча, но и по ходу игры, поэтому вероятность сыграть такие ставки по более высокому коэффициенту сильно возрастает. Как правило, арбитры удаляют футболистов во втором тайме, так что, у бетторов есть возможность сыграть неплохую ставку за хороший коэффициент, главное, дождаться нужного момента. С остальными прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже, они приведены с детальным описанием.
Букмекеры и эксперты нашего ресурса практически не сомневаются в том, что в матче команды Тальерес Кордова и команды Банфилд хозяева поля не будут иметь никаких проблем со своими соперниками. Команды разделяет в турнирной таблице практически пропасть, и если хозяева поля имеют отличные шансы на то, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы, то у гостей практически нет даже теоретических шансов на сохранение прописки в чемпионате на будущий год. Команда Банфилд оказалась одной из худших команд чемпионата, поэтому справедливо находится в числе команд, которые замыкают турнирную таблицу. А вот команда Тальерес Кордова в текущем чемпионате показала отличный командный футбол, во втором круге клуб заиграл еще более расковано и свободно, а в родных стенах команда действует очень мощно. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на победу хозяев поля, а также на то, что команда Тальерес Кордова пробьет заявленную фору. Мощная игра хозяев в атаке способствует большому количеству голов в их исполнении. Наши эксперты полагают, что в этом матче команда Тальерес Кордова тоже будет действовать в атакующем стиле, поэтому общий тотал голов и индивидуальный тотал голов хозяев поля мы рекомендуем играть на больше. Индивидуальный тотал угловых команды Тальерес Кордова, а также фору хозяев поля по этому статистическому показателю мы тоже рассматриваем, обилие атак, которыми славятся хозяева, всегда приводят к большому количеству стандартов в исполнении футболистов команды Тальерес Кордова, скорее всего, так же будет и в этом матче. Нарушений правил и желтых карточек должно быть немного, так как футболистам незачем грубить, когда исход матча и так ясен.
Победа в матча за Тальерес Кордова — 1.91, победа в матче за Банфилд — 4.64, игра закончится вничью — 3.54.
Современный футбол – это огромное количество матчей, которые ежедневно радуют болельщиков футболом высшего качества. Ежегодно уровень футбола растет. Появляется много новых футбольных команд, а академии дарят миру новых звезд, привносящих в футбол много нового, отчего этот вид спорта становится более динамичным, а противостояния футбольных команд более зрелищными. Сегодня современный футбол взял курс на омоложение, в составах большинства команд лидерами являются футболисты, которым еще нет 25-лет. При этом это не просто зеленые юнцы, которым эксперты мирового футбола пророчат блестящее будущее, а вполне сформированные футболисты, способные в ответственные моменты игры принимать трудные решения и брать игру в свои руки. Да и сам футбол сильно изменился, сегодня редко какая команда играя от обороны, наоборот, в мировом футболе сейчас модно действовать открыто, непрерывно атакуя ворота соперника большими силами. От этого современный футбол только выигрывает, так как матчи становятся более зрелищными и результативными, что только на руку нашим экспертам и любителям футбола.
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