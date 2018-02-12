Морейренсе — Эшторил прогноз профессионала на матч 12.02.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Морейренсе – Эшторил, который будет сыгран между командами в 12.02.2018. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 23:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Эшторил – две победы против одного поражения.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Морейренсе – Эшторил определились с коэффициентами. На ФК Морейренсе выставили 2.38, на мировую между командами — 3.22, а ставки на гостей матча принимаются по 3.44.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Морейренсе не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Морейренсе уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

За последние четыре недели футбольному клубу Эшторил пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Эшторил находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Эшторил намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Эшторил в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Морейренсе – Эшторил на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Эшторил, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: