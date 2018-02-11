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Болельщики 13-го февраля 2018 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Мельбурн Виктори и Ульсан Хёндэ. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 11:30 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Мельбурн Виктори – Ульсан Хёндэ определились с коэффициентами. На ФК Мельбурн Виктори выставили 2.52, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 2.825.
Свой последний матч клуб Мельбурн Виктори провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Мельбурн Виктори крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Ульсан Хёндэ уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Ульсан Хёндэ практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Ульсан Хёндэ демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Мельбурн Виктори – Ульсан Хёндэ являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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