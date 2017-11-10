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|Сантос
|09.11 02:45 по МСК.
|Васко
В чемпионате Бразилии приближается к финишу сезон-2017. "Сантос" борется за золотые медали, а "Васку да Гама" старается попасть в квалификацию Копа Либертадорес
|Шаркс
|09.11 06:30 по МСК.
|Тампа
Сан-Хосе после 13 матчей набрал 16 очков и занимает 7 место на Западе. Тампа после 15 матчей набрала 24 очка и занимает 1 место на Востоке. Кто же выиграет? Читайте в нашем прогнозе!
|Маккаби
|09.11 22:05 по МСК.
|Реал
В ближайший четверг на паркете арены «Менора» баскетбольных болельщиков ожидает яркое зрелище – «Маккаби» в рамках шестого тура Евролиги будет принимать мадридский «Реал». В прошлом году оба поединка остались за испанцами. Удастся ли израильтянам порадовать в этот раз победой? Попробуем сделать прогноз.
|Хорватия
|09.11 22:45 по МСК.
|Греция
Хорватия и Греция открывают двухматчевую дуэль за право поехать на Чемпионат мира
|Северная Ирландия
|09.11 22:45 по МСК.
|Швейцария
В ОЧМ-2018 наступает время плей-офф европейской зоны отбора!
|Бельгия
|10.11 22:45 по МСК.
|Мексика
В Брюсселе товарищеский матч проведут Бельгия и Мексика, два будущих участника Чемпионата мира
|Польша
|10.11 22:45 по МСК.
|Уругвай
Польша против Уругвая. Даем прогноз на один из самых интересных товарищеских матчей дня
Футболисты клуба Осасуна не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 10.11.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Кордоба – Осасуна идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 23:00 по МСК.
Если футбольные клубы Кордоба и Осасуна в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 2.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.744, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 2.52.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Кордоба существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Кордоба проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Кордоба никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Осасуна. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Осасуна продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Осасуна крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Кордоба – Осасуна, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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