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Ювентуд — Оэсте: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.11.17

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# Шаркс 09.11 06:30 по МСК. Тампа #
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Прогноз от наших экспертов
Ювентуд — Оэсте: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 11-го ноября, так как именно в этот день на поле сойдутся Ювентуд и Оэсте. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Оэсте сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Ювентуд. Начало данной игры произойдет в 00:15 по московскому времени.

Футбольный клуб Ювентуд среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2.47. Ничейный результат оценен котировкой 3.2, а на ФК Оэсте выставили 3.22.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Ювентуд слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Ювентуд был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Ювентуд выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Оэсте имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Оэсте демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Оэсте продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Оэсте в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В футбольном поединке Ювентуд – Оэсте эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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