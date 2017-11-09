Прогноз на матч Монтеррей — Сантос Лагуна от эксперта 10.11.17

Анализ большого количества футбольных матчей, который ежедневно делают эксперты нашего ресурса, позволяет нам накапливать огромный опыт, что, в свою очередь, способствует эффективности прогнозирования. Это означает, что прогнозы наших экспертов – это ставки с высокими шансами проходимости, которые на дистанции позволяют получить стабильный плюс. Сегодня мы выбрали для прогнозирования матч, в котором встретятся команда Монтеррей и команда Сантос Лагуна. Отметим, что оба футбольных клуба известны во всем мире, так как они демонстрируют отличные результаты, всегда ведут борьбу только за самые высокие места. Однако сегодняшний матч для команд будет особенным, так как победа позволит одному из соперников существенно увеличить свой отрыв от конкурентов в турнирной таблице, фактически гарантируя решение поставленных руководством задач на нынешний сезон. Естественно, к предстоящему матчу в составах обеих команд подходят серьезно. Менеджеры отметили, что постараются задействовать в этой игре всех ведущих ключевых футболистов. Конечно, в СМИ этому матчу тоже уделяют большое внимание, так как не каждый день команды проводят матчи такого уровня. В общем, все указывает на то, что противостояние обещает быть напряженным, с обилием борьбы на всех участках поля. Учитывая, что в составах обеих команд выступают профессионалы высокого уровня, наши эксперты ждут результативного противостояния, а сам матч, по-нашему мнению, должен получиться очень интересным. Поэтому мы рекомендуем не пропустить его.

Для прогнозирования футбольного матча между футболистами команды Монтеррей и футболистами команда Сантос Лагуна эксперты нашего портала решили воспользоваться статистикой противостояний этих команд. Оба клуба встречаются между собой ежегодно, а также их пути несколько раз пересекались в рамках различных футбольных турниров. Однако это было достаточно давно, и те матчи не имеют никакого интереса с точки зрения статистики, так как с тех пор существенно изменились составы клубов, менеджеры и тактика этих футбольных клубов. Именно поэтому мы решили в своих прогнозах оттолкнуться от статистики очных встреч команды Монтеррей и команды Сантос Лагуна прошлых лет. Также мы учитывали текущую форму команд, наличие травмированных футболистов основы и задачи, которые сейчас стоят перед клубами. Напомним, что в текущем чемпионате оба клуба ведут борьбу за высокие места, а учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, то командам необходимо позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков. Особенно важно набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, которыми сейчас и являются эти команды. Менеджеры накануне матча заявили, что их подопечные полностью готовы к матчу, а на матч команды выйдут в оптимальных составах, что позволит им продемонстрировать отличный футбол и добиться положительного результат. Все футболисты настраиваются только на победу, поэтому болельщиков ждет жаркое противостояние, исход которого и постарались предсказать эксперты нашего ресурса.

Наши эксперты полагают, что букмекеры несколько недооценивают шансы гостей в матче против футболистов команды Монтеррей. Возможно, что статистика выступлений хозяев поля в нынешнем сезоне и говорит о том, что именно они должны быть фаворитами этого матча, однако между командами нет такой пропасти в классе, чтобы коэффициент на победу команды Монтеррей в этом матче был таким низким. Гости не сильно отстают от своих соперников в турнирной таблице, да и в последних матчах, после того, как все ключевые футболисты команды Сантос Лагуна вернулись в строй, клуб демонстрирует отличные результаты. В общем, здесь наши эксперты рекомендуют делать ставки на то, что команда Сантос Лагуна не проиграет в этой игре. Тем более что очки гостям сейчас нужнее, чем их соперникам. Игра обещает быть жесткой, так как ни одна из команд просто так не уступит победу свои соперникам. Исходя из этого, мы рассматриваем общий тотал нарушений и желтых карточек на больше, тем более что судить матч будет арбитр, который долго не колеблется, а сразу предупреждает нарушителей. Общий тотал угловых в матче тоже стоит заигрывать на больше, так как оба клуба активно задействуют фланги во время атаки, да и стандарты есть кому замыкать в составах обеих команд. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как клубы предпочитают активно действовать впереди, а в обороне у команды Монтеррей и команды Сантос Лагуна не все так гладко.

Матч закончится выигрышем Монтеррей — 1.62, победителей в матче не будет — 3.92, матч закончится выигрышем Сантос Лагуна — 6.65.

Для экспертов нашего портала матч команды Монтеррей и команды Сантос Лагуна стал серьезным орешком в плане составления прогнозов. Обе команды в нынешнем чемпионате показывают просто великолепные результаты, поэтому было непросто отдать предпочтение одному из коллективов. Однако, мы тщательно проанализировали предстоящий матч, использовав огромное количество информационных источников. Это позволило нам обратить внимание на интересные факты, которые и легли в основу наших прогнозов. Более детально с нашими прогнозами можно познакомиться выше, там можно найти описание каждого прогноза. Мы полагаем, что сама игра будет интересной, так как положение в турнирной таблице обязывает оба клуба действовать только с единственной целью – победить в сегодняшнем матче. Менеджеры команд тоже много говорили о психологическом настрое, называя его важной составляющей для победы в этой игре. Действительно, в составах обеих команд много талантливых футболистов, главное, чтобы они не перегорели как команда, так как только действуя, как единое целое, можно рассчитывать на победу в таком матче.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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