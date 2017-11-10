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Нефтяник-Укрнефть — Николаев: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.11.17

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Нефтяник-Укрнефть — Николаев: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.11.17

Хозяев матча Нефтяник-Укрнефть – Николаев 11-го ноября 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 15:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Гости поединка Нефтяник-Укрнефть – Николаев от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.56. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.07, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.24.

Свой последний матч клуб Нефтяник-Укрнефть провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Нефтяник-Укрнефть крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Николаев постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Нефтяник-Укрнефть – Николаев, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Николаев.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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