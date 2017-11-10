Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Канада
|10.11 19:30 по МСК.
|Швеция
На последнем Чемпионате Мира сборные Канады и Швеции сыграли в финале. Тогда сильнее были скандинавы, получится ли у "кленовых" взять реванш?
|Польша
|10.11 22:45 по МСК.
|Уругвай
Польша против Уругвая. Даем прогноз на один из самых интересных товарищеских матчей дня
|Бельгия
|10.11 22:45 по МСК.
|Мексика
В Брюсселе товарищеский матч проведут Бельгия и Мексика, два будущих участника Чемпионата мира
|Баффало
|11.11 03:00 по МСК.
|Флорида
Команды являются соседями по таблице и находятся на дне Востока. Кто же сильнее, куда выгоднее поставить? Оформляйте ВИП подписку и читайте каждый день не только наши прогнозы, но и прогнозы на футбол, баскетбол!
|Верчелли
|11.11 17:00 по МСК.
|Эмполи
Следим за тенденциями в итальянской Серии В и выбираем надежную ставку в матче с участием "Эмполи"
|Рочдейл
|11.11 18:00 по МСК.
|Уиган
Пауза в ведущих европейских чемпионатах не должна быть помехой на пути побед. Предлагаем обоснованный вариант в английской League One
|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
|Шинник
Еще неделю назад у футболистов "Луч-Энергии" не было денег на еду, а теперь букмекеры делают их фаворитом поединка с "Шинником". Что творится в ФНЛ?
|Гранада
|12.11 14:00 по МСК.
|Севилья
Дерби Андалусии в Сегунде. "Гранада" принимает молодежный состав "Севильи"
Хозяев матча Нефтяник-Укрнефть – Николаев 11-го ноября 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 15:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Гости поединка Нефтяник-Укрнефть – Николаев от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.56. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.07, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.24.
Свой последний матч клуб Нефтяник-Укрнефть провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Нефтяник-Укрнефть крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Николаев постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Нефтяник-Укрнефть – Николаев, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Николаев.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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