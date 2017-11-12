Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Канада
|10.11 19:30 по МСК.
|Швеция
На последнем Чемпионате Мира сборные Канады и Швеции сыграли в финале. Тогда сильнее были скандинавы, получится ли у "кленовых" взять реванш?
|Польша
|10.11 22:45 по МСК.
|Уругвай
Польша против Уругвая. Даем прогноз на один из самых интересных товарищеских матчей дня
|Бельгия
|10.11 22:45 по МСК.
|Мексика
В Брюсселе товарищеский матч проведут Бельгия и Мексика, два будущих участника Чемпионата мира
|Баффало
|11.11 03:00 по МСК.
|Флорида
Команды являются соседями по таблице и находятся на дне Востока. Кто же сильнее, куда выгоднее поставить? Оформляйте ВИП подписку и читайте каждый день не только наши прогнозы, но и прогнозы на футбол, баскетбол!
|Верчелли
|11.11 17:00 по МСК.
|Эмполи
Следим за тенденциями в итальянской Серии В и выбираем надежную ставку в матче с участием "Эмполи"
|Рочдейл
|11.11 18:00 по МСК.
|Уиган
Пауза в ведущих европейских чемпионатах не должна быть помехой на пути побед. Предлагаем обоснованный вариант в английской League One
|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
|Шинник
Еще неделю назад у футболистов "Луч-Энергии" не было денег на еду, а теперь букмекеры делают их фаворитом поединка с "Шинником". Что творится в ФНЛ?
|Гранада
|12.11 14:00 по МСК.
|Севилья
Дерби Андалусии в Сегунде. "Гранада" принимает молодежный состав "Севильи"
В последнем противостоянии Енисей – Тамбов свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 12.11.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 13:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Енисей обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
В футбольном поединке Енисей – Тамбов букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.72, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.8.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Енисей уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Енисей сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Енисей не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Тамбов. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Тамбов продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Тамбов крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Между командами Енисей и Тамбов всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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