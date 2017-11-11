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Анси — Гренобль Фут 38: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Франции 11.11.17

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США Хоккей: США – НХЛ
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# Баффало 11.11 03:00 по МСК. Флорида #
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Италия футбол: Италия – Серия B
до начала:
# Верчелли 11.11 17:00 по МСК. Эмполи #
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Следим за тенденциями в итальянской Серии В и выбираем надежную ставку в матче с участием "Эмполи"
Англия футбол: Англия Amateur – Первая Лига
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# Рочдейл 11.11 18:00 по МСК. Уиган #
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Пауза в ведущих европейских чемпионатах не должна быть помехой на пути побед. Предлагаем обоснованный вариант в английской League One 
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# Луч 12.11 08:00 по МСК. Шинник #
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Прогноз от наших экспертов
Анси — Гренобль Фут 38: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Франции 11.11.17

История противостояния Анси – Гренобль Фут 38 длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Анси одержал 51 победу, а на счету ФК Гренобль Фут 38 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 11.11.2017 и по московскому времени его начало будет в 20:00.

Самый большой коэффициент в матче Анси – Гренобль Фут 38 идет на гостей и составляет 2.02, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.3. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 3.22.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Анси существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Анси проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Анси никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Гренобль Фут 38. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Гренобль Фут 38 продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Гренобль Фут 38 крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Ставить на матч Анси – Гренобль Фут 38 лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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