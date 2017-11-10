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13-го ноября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Коритиба – Понте-Прета. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Коритиба, а вот игроки ФК Понте-Прета смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 00:00 по МСК.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Коритиба – Понте-Прета, занизив на них коэффициент до 1.92. Поставить на ничью можно по 3.64, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Коритиба отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Коритиба еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Коритиба пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
За последние четыре недели футбольному клубу Понте-Прета пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Понте-Прета находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Понте-Прета намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Понте-Прета в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Коритиба и Понте-Прета, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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