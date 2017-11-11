Прогноз на матч Читаделла — Парма от эксперта 12.11.17

В матче команды Читаделла и команды Парма, который в ближайшее время состоится в рамках очередного тура футбольного чемпионата, хозяева поля постараются прервать неудачную серию. Однако сделать это будет не так-то просто, так как их соперник – команда Парма, коллектив, которому тоже необходимы очки. Так что, всех любителей футбола ждет интересное противостояние, которое обостряется еще и тем, что оба клуба являются представителями одного региона, следовательно, нас ждет настоящая рубка. Вообще, тем дерби и матчей команд из одного региона или города, в последнее время, в современном футболе стала довольно острой. Особенно это касается ведущих футбольных чемпионатов. Более развитые регионы и города могут позволить себе выставить в высших лигах чемпионата сразу несколько футбольных клубов. В зависимости от самого чемпионата и отношений между этими командами, в некоторых чемпионатах более слабые команды фактически без борьбы проигрывают своим более сильным соперникам по дерби, однако матч команды Читаделла и команды Парма – это настоящее рубилово, в котором футболисты обеих команд будут до конца сражаться за победу в матче, так как амбиции этих футбольных команд не позволяют им пассивно действовать в матчах с основными конкурентами не только по турнирной таблице, но и по борьбе за звание лучшей команды региона. На основании этого наши эксперты сделали ряд интересных прогнозов на этот матч, которые позволят точно многократно усилить эмоции от просмотра этой интереснейшей игры.

Встреча команды Читаделла и команды Парма в рамках текущего чемпионата – это отличная возможность для обеих команд улучшить свои турнирные позиции. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, поэтому сейчас командам уже некуда отступать, необходимо стабильно набирать очки, стараясь определить конкурентов. Между собой команда Читаделла и команда Парма провели достаточно матчей, что дает возможность экспертам нашего ресурса тщательно проанализировать статистические показатели встреч между этими футбольными коллективами. На основании статистических выборок, составленных нашими экспертами, а также используя другие источники альтернативной информации, мы составили ряд интересных прогнозов на эту встречу. Примечательно, что в этот раз мы сделали прогнозы не только на статистику, но и на исход матча, хотя стараемся делать это очень редко, так как, как показывает практика, прогнозирование исходов футбольных матчей – не самое прибыльное занятие. Однако сегодня, благодаря тому, что мы получили информацию о том, что в одной из команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты рассчитывают, что это позволит их соперникам воспользоваться полученным преимуществом, и воплотить его в забитые мячи. Все прогнозы относительно данного противостояния можно найти ниже, желаем всем интересного футбола и прибыльных ставок. Надеемся, что наши прогнозы окажутся верными, и позволят бетторам получить прибыль.

Встреча команды Читаделла и команды Парма будет носить не самый принципиальный характер. Хозяева поля, равно как и гости, комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблице. Конечно, у обеих команд есть шансы на то, чтобы побороться за верхние строчки чемпионатов, в надежде выбороть себе путевку в один из клубных турниров, однако команды вряд ли будут этим заниматься. Бюджеты клубов скромны, и руководство, скорее всего, не пойдет на такие траты. Так что, встреча команды Читаделла и команды Парма, скорее, будет проходить в статусе товарищеского матча. А это означает, что оба клуба не будут обременять себя защитными действиями. Поэтому общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше. При этом мы рекомендуем обратить внимание на индивидуальный тотал каждой команды. Фаворитом матча у букмекеров идут хозяева поля. В принципе, такие котировки вполне справедливы. Однако первый матч остался за футболистами команды Читаделла, так что, велика вероятность того, что в этом матче хозяева поля вернут долг своим соперникам. Мы рискнем предположить, что за хороший коэффициент в этом матче победу одержат футболисты команды Парма. Да, это риск, но риск вполне оправданный, те бетторы, кто предпочитает не рисковать, могут сыграть фору команды Парма. Нарушений и предупреждений в матче ожидается немного, так как футболистам обеих команд нет необходимости действовать агрессивно. Угловые мы бы рекомендовали пропустить, так как непонятно, как будет складываться матч, да и в нынешнем сезоне команды нестабильны по этому показателю.

Ничья в матче — 3.07, выиграет в противостоянии Читаделла — 2.34, выиграет в противостоянии Парма — 3.085.

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