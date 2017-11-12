Прогнозы и ставки на матч Шартр — Орлеан 12.11.17

В современном футболе ежедневно проводится огромное количество матчей. Наши эксперты тщательно отбирают наиболее интересные противостояния, на которые предлагают свои прогнозы. Сегодня, когда в сети и СМИ появилось большое количество футбольных экспертов, которые предлагают свои прогнозы на футбол, найти действительно качественные и аргументированные прогнозы на этот вид спорта довольно непросто. Наш ресурс выгодно отличается тем, что здесь эксперты стараются предложить максимальный объем ставок на конкретный футбольный матч. Это и ставки на основные исходы матча, и ставки на статистику, и ставки на дополнительные исходы. Мы также рекомендуем на что именно следует обратить внимание во время ставок. Напомним, что сегодня букмекеры предлагают не только ставки на начала футбольного матча, но и ставки по ходу игры, так называемые лайв-ставки. Преимущество ставок по ходу игры заключается в том, что бетторы могут наблюдать за ходом матча, попутно делая ставки. Основываясь на наших прогнозах, бетторы могут выбрать более выгодные предложения букмекеров, чем те, которые они предлагали в доматчевых линиях. Таким образом, преимущества нашего ресурса очевидны, мы тоже любим футбол и привыкли реализовывать свое понимание этой игры в деньги. Так что, советуем не пропустить матч команды Шартр и команды Орлеан, на который наши эксперты уже приготовили свои прогнозы. Напомним, что в этом матче будут встречаться лидеры чемпионата, команды, для которых оставшийся игровой отрезок будет очень непростым, поэтому интересный и бескомпромиссный футбол нам гарантирован.

Наши эксперты после тщательного изучения предстоящего матча, в котором встретятся футболисты команды Шартр и футболисты команды Орлеан, выяснили, что оба соперника будут играть в ослабленных составах. Это вызвано большим количеством травм и дисквалификаций. Так что, есть вероятность, что букмекеры несколько поторопились выставлять хозяев поля такими фаворитами. В принципе, если убрать все форс-мажорные обстоятельства, то и хозяева поля, и гости уже обеспечили себе участие в высшем дивизионе чемпионата на будущий сезон. Однако расслабляться командам не стоит, так как впереди им предстоит сыграть с лидерами чемпионата, а учитывая проблемы с составами, взять очки в этих матчах им будет очень непросто. Статистика встреч команды Шартр и команда Орлеан говорит о том, что оба клуба действуют в атакующей манере, не сильно беспокоясь о защите собственных ворот. Учитывая, что в текущем матче в составах команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты полагают, что игра будет динамичной, поэтому велика вероятность большого количества забитых мячей. Еще мы учли тот факт, что команда Шартр и команда Орлеан в очных противостояниях действуют довольно грубо, а сегодняшний арбитр является лидером чемпионата по желтым и красным карточкам. Этот аспект мы тоже отразили в своих прогнозах на этот матч. Так что, ждем от команд интересной игры, которая позволит бетторам неплохо заработать на ставках.

Относительно коэффициентов, выставленных букмекерами на матч команды Шартр и команды Орлеан, у экспертов нашего портала нет никаких возражений. Хозяева поля, действительно, должны быть небольшими фаворитами в этом матче, так как они занимают более высокую строчку в турнирной таблице относительно своих соперников, а также не имеют таких значительных кадровых потерь перед этим матчем. С другой стороны, с турнирной точки зрения, и команда Шартр, и команда Орлеан уже практически решили свои вопросы в чемпионате, поэтому для них эта игра не будет иметь такого принципиального значения. Исходя из этого, наиболее выгодной ставкой в этом матче видится ставка на общий тотал забитых голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой команды. Возможно, что в этом матче хозяева поля и одержат победу, однако вряд ли они смогут сделать это с солидной разницей, наши эксперты полагают, что гости проиграют не более чем в один мяч, следовательно, фора команды Орлеан в этом матче тоже выглядит неплохой ставкой. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы советуем играть на меньше, так как обеим командам нет смысла фолить и набирать предупреждения, так как впереди еще есть важные противостояния, где понадобятся футболисты основы. Общий тотал угловых в этом матче мы рассматриваем на больше, так как обе команды привыкли строить свои атаки через фланги, что предполагает большое количество угловых, да и в матчах между собой команды часто перебивают тотал, выставленный букмекерами.

Матч завершится победой Шартр — 3.02, матч завершится победой Орлеан — 2.4, нет победителей — 3.22.

Сегодняшний матч, в котором встретятся команда Шартр и команда Орлеан можно назвать матчем тура, так как команды будут биться не на жизнь, а на смерть, ведь терять очки нельзя ни одному из соперников, в противном случае, это серьезно осложнит жизнь проигравшему в турнирной таблице. Матч анонсировали достаточно давно, поэтому, нет сомнений в том, что его будут смотреть все ценители современного футбола. В составах одной и другой команды выступает большое количество известных футболистов, действия которых на футбольном поле вызывают настоящий восторг у публики, так что, аншлаг на стадионе и у экранов телевизоров гарантирован. А там где азарт – там обязательно ставки, ведь мало кто из футбольных болельщиков откажется проверить свое мнение относительно исхода такого матча, сделав небольшую ставку в букмекерской конторе. Наши эксперты предлагают большой выбор ставок на это событие, так как в линиях букмекерских контор на этот матч предложен просто гигантский выбор ставок и мы, конечно же, не могли пройти мимо некоторых предложений. Всем отлично футбольного вечера, и выигрышных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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