Ставки на матч Виртус Франкавилья – Акраджас, прогноз на футбол от 12.11.17

Современный футбол представлен большим количеством ярких команд, в составах которых выступает огромное количество перспективных молодых футболистов, которые своими активными действиями на футбольном поле стараются пробить себе дорогу в топ-клубы современного футбола. У одних футболистов это получается, у других – нет, однако их старания привносят огромный вклад в развитие современного футбола, делая его динамичным, результативным и непредсказуемым. В составах команды Виртус Франкавилья и команды Акраджас, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, тоже есть перспективная молодежь. Эти футболисты уже успели заявить о себе не только на уровне клубных соревнований, но и на уровне сборных. В нынешнем чемпионате команда Виртус Франкавилья и команда Акраджас хоть и находятся в числе клубов, которые имеют шансы на завоевание высоких мест в турнирной таблице по итогам чемпионата, вряд ли могут прыгнуть выше головы. Поэтому им нет необходимости демонстрировать защитную игру в очном матче. Напомним, что оба клуба в нынешнем сезоне отличаются хорошей атакой, действующей стремительно и мобильно. По мнению экспертов нашего портала, в этом матче нас ждет атакующий футбол, так как лидеры обеих команд постараются проявить себя в надежде на то, что их заметят скауты ведущих футбольных клубов. Да и очная статистика противостояний этих команд говорит о том, что нас ждет веселый футбол. Поэтому наши эксперты советуют всем любителям футбола воспользоваться нашими прогнозами и не пропустить этот интереснейший матч.

Для прогнозирования футбольного матча между футболистами команды Виртус Франкавилья и футболистами команда Акраджас эксперты нашего портала решили воспользоваться статистикой противостояний этих команд. Оба клуба встречаются между собой ежегодно, а также их пути несколько раз пересекались в рамках различных футбольных турниров. Однако это было достаточно давно, и те матчи не имеют никакого интереса с точки зрения статистики, так как с тех пор существенно изменились составы клубов, менеджеры и тактика этих футбольных клубов. Именно поэтому мы решили в своих прогнозах оттолкнуться от статистики очных встреч команды Виртус Франкавилья и команды Акраджас прошлых лет. Также мы учитывали текущую форму команд, наличие травмированных футболистов основы и задачи, которые сейчас стоят перед клубами. Напомним, что в текущем чемпионате оба клуба ведут борьбу за высокие места, а учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, то командам необходимо позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков. Особенно важно набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, которыми сейчас и являются эти команды. Менеджеры накануне матча заявили, что их подопечные полностью готовы к матчу, а на матч команды выйдут в оптимальных составах, что позволит им продемонстрировать отличный футбол и добиться положительного результат. Все футболисты настраиваются только на победу, поэтому болельщиков ждет жаркое противостояние, исход которого и постарались предсказать эксперты нашего ресурса.

Наши эксперты полагают, что букмекеры несколько недооценивают шансы гостей в матче против футболистов команды Виртус Франкавилья. Возможно, что статистика выступлений хозяев поля в нынешнем сезоне и говорит о том, что именно они должны быть фаворитами этого матча, однако между командами нет такой пропасти в классе, чтобы коэффициент на победу команды Виртус Франкавилья в этом матче был таким низким. Гости не сильно отстают от своих соперников в турнирной таблице, да и в последних матчах, после того, как все ключевые футболисты команды Акраджас вернулись в строй, клуб демонстрирует отличные результаты. В общем, здесь наши эксперты рекомендуют делать ставки на то, что команда Акраджас не проиграет в этой игре. Тем более что очки гостям сейчас нужнее, чем их соперникам. Игра обещает быть жесткой, так как ни одна из команд просто так не уступит победу свои соперникам. Исходя из этого, мы рассматриваем общий тотал нарушений и желтых карточек на больше, тем более что судить матч будет арбитр, который долго не колеблется, а сразу предупреждает нарушителей. Общий тотал угловых в матче тоже стоит заигрывать на больше, так как оба клуба активно задействуют фланги во время атаки, да и стандарты есть кому замыкать в составах обеих команд. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как клубы предпочитают активно действовать впереди, а в обороне у команды Виртус Франкавилья и команды Акраджас не все так гладко.

Матч завершится победой Виртус Франкавилья — 1.74, матч завершится победой Акраджас — 4.54, нет победителей — 3.3.

Сегодня наши эксперты решили спрогнозировать довольно интересное футбольное противостояние. Команда Виртус Франкавилья и команда Акраджас являются известными футбольными клубами в современном футболе, а очное противостояние этих команд – это возможность насладиться футболом высшего качества. При этом благодаря прогнозам наших экспертов, футбол в исполнении футболистов обеих команд может получиться не только интересным, но и прибыльным. Мы давно заметили, что на ведущие футбольные противостояния букмекеры предлагают большой выбор ставок. При этом ставки на такие матчи можно делать не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу нашим экспертам, так как большинство прогнозов, предлагаемых нами, можно поставить по ходу матча. Учитывая, что игра будет динамичной, наши эксперты рекомендуют дождаться начала матча, а затем, делать ставки, ведь так можно поставить гораздо большие суммы, чем до начала матча, так как букмекеры неохотно принимают ставки на статистику и прочие дополнительные параметры противостояния, предлагаемые в линии, а если и принимают, то лишь небольшие суммы. В общем, всем удачного и зрелищного футбольного вечера!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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