Прогноз на матч Монца — Ливорно от эксперта 12.11.17

Мы живем в эпоху, когда происходит не только очередная смена поколений в футболе, но и смена самого стиля этой игры. Если раньше менеджеры и футболисты старались максимально сконцентрировано действовать при защите собственных ворот, теперь в мировом футболе осталось не так много защитников высочайшего класса, зато появилось просто огромное количество футболистов атакующего плана. И речь идет не только о форвардах. Появление самого понятия атакующего полузащитника, подразумевает активные действия последнего во время атак своей команды. То есть, такой игрок может одновременно играть и полузащитника и нападающего, добавляя атакующей мощи своей команде. Современный футбол все больше тяготеет к атаке, и это видно по результатам матчей. Сегодня даже клубы, которые не претендуют на высокие места в турнирной таблице чемпионата, стараются играть максимально остро, добиваясь результатов за счет активных действий у штрафной площадки соперника. Наши эксперты тщательно следят за динамикой развития современного футбола, отмечая малейшие изменения в тактических действиях команд. Это позволяет нам во время вносить корректировки в свои прогнозы. К примеру, в матче команды Монца и команды Ливорно мы ждем открытого противостояния, так как в составах обеих команд нападение является лучшей линией, чем линия защиты. Естественно, менеджеры постараются использовать свои главные козыри в этом матче, так что, матч обещает быть результативным.

Статистические факторы выступлений команд в текущем сезоне, а также статистика выступлений команд в матчах между собой является определяющей при составлении прогнозов. Фактически, цифры статистики отражают всю суть происходящего на футбольном поле. И если раньше для составления верного прогноза на тот или иной футбольный матч экспертам нашего портала приходилось просматривать матчи между футбольными клубами, то теперь для этого есть специальные ресурсы, которые автоматически протоколируют статистические данные матчей, а по запрос пользователей делают специальные выборки. Это существенно упрощает задачу и экономит время, которое наши эксперты используют для поиска интересных предложений в линии букмекеров. Напомним, что сегодня практически все букмекеры предлагают большой объем ставок на основные исходы и статистику не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу бетторам, так как в некоторых букмекерских конторах невозможно поставить большие суммы до начала матча. А сегодня ожидается интересное противостояние: команда Монца примет на своем поле футболистов команды Ливорно. Это встреча двух старых соперников, которые ежегодно выясняют отношения, определяя не только лидера чемпионата, но и сильнейшего соперника в очном противостоянии. Матч обещает быть интересным, а результат – непредсказуемым, ниже можно ознакомиться со всеми прогнозами на этот матч и выбрать для себя наиболее приглянувшуюся ставку.

В матче команды Монца и команды Ливорно победа будет иметь для каждого из соперников ключевое значение, так как позволит укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Напомним, что команда Монца и команда Ливорно ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. Исходя из календаря, у обеих команд есть хорошие шансы попасть в один из клубных турниров на будущий год. Однако сегодня, в очном противостоянии, одна из команд может практически решить все вопросы. Так что, наши эксперты полагают, что это противостояние будет очень и очень напряженным. Исходя из этого, учитывая статистику личных встреч, а также беря во внимание судейский фактор, мы полагаем, что ставки на пенальти и удаление в этом матче являются полностью оправданными. Из статистических ставок мы бы рекомендовали обратить внимание на общий тотал нарушений правил и желтых карточек на больше. Матч будет проходить в борьбе, ожидается много силовых противостояний в центре поля, симуляций и провокаций. Естественно, даже учитывая лояльное отношение арбитров к таким событиям, судья не сможет не наказывать грубиянов, поэтому ждем здесь обилие желтых карточек и нарушений. Относительно фаворита, то здесь трудно отдать предпочтение одной из команд, так как и у команды Монца и у команды Ливорно есть свои сильные и слабые стороны. Скорее всего, наиболее закономерным итогом этого противостояния будет ничья, но мы все же рекомендуем воздержаться от ставок на исход в этом матче.

Триумфатором станет Монца — 3.28, нет победителей — 3.24, триумфатором станет Ливорно — 2.02.

Отличный футбольный матч ждет всех любителей футбола. В рамках чемпионата запланирована встреча команды Монца и команды Ливорно. Эксперты нашего портала тоже решили поделиться своим мнением относительно этого футбольного матча. Мы полагаем, что многие любители футбола захотят не просто насладиться игрой, но и сделают ставки в букмекерских конторах. Мы уже промониторили линии букмекеров и увидали, что практически все букмекерские конторы предложили на это противостояние просто огромный объем ставок. Так что, наряду со всеми прогнозистами сети и СМИ, наши эксперты тоже решили сделать свои прогнозы, однако акцент мы будем делать не на основные исходы, а на статистические показатели, так как, как по4казывает практика, статистика футбольных матчей лучше поддается прогнозированию. Мы практически всегда делаем упор на статистике, так как это приносит неплохую прибыль, как на краткосрочной, так и на долгосрочной дистанции. Тем более что при прогнозировании такого противостояния, нет необходимости искать информацию по разным источникам, все есть в свободном доступе в сети. Так что, наслаждайтесь футболом, и пользуйтесь нашими прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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