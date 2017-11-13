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Словения (21) — Франция (21) прогноз специалиста 13.11.17

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Словения (21) — Франция (21) прогноз специалиста 13.11.17

13.11.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Словения (21) – Франция (21). В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Словения (21), а вот игроки ФК Франция (21) смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 20:45 по МСК.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Словения (21) – Франция (21) неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 1.85. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 4.58 и 3.72.

Футбольный клуб Словения (21) в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Словения (21) сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Словения (21) выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Словения (21) не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Сейчас футбольный клуб Франция (21) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Франция (21) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Франция (21) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Словения (21) и Франция (21), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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