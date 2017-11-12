Непал — Филиппины: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок АФК 14.11.17

14-го ноября футбольному клубу Непал на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Филиппины. По Москве данная игра стартует в 11:15 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Поставить на хозяев матча Непал – Филиппины можно по коэффициенту 7.2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 1.51. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 4.24.

Футбольный клуб Непал в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Непал сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Непал выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Непал не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Филиппины может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Филиппины надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Филиппины имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая статистику личных встреч Непал – Филиппины, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Филиппины еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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