Лихтенштейн (19) — Македония (19) прогноз и ставки от профессионала 14.11.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Лихтенштейн (19) – Македония (19), который будет сыгран между командами в 14.11.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 15:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Македония (19) – две победы против одного поражения.

Гости поединка Лихтенштейн (19) – Македония (19) от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 1.032. Хозяева оценены конторами коэффициентом 49, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 19.

Две недели назад футбольный клуб Лихтенштейн (19) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Лихтенштейн (19) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Лихтенштейн (19) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Лихтенштейн (19) – Македония (19) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Сейчас футбольный клуб Македония (19) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Македония (19) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Македония (19) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Хозяева матча Лихтенштейн (19) – Македония (19) предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Лихтенштейн (19) больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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