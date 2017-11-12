Грузия (21) — Литва (21): прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Европы до 21 года 14.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 14-го ноября, так как именно в этот день на поле сойдутся Грузия (21) и Литва (21). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Литва (21) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Грузия (21). Начало данной игры произойдет в 18:00 по московскому времени.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Грузия (21) – Литва (21) определились с коэффициентами. На ФК Грузия (21) выставили 2.02, на мировую между командами — 3.48, а ставки на гостей матча принимаются по 4.06.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Грузия (21) на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Грузия (21) потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Грузия (21) в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Литва (21) построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Литва (21) выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Грузия (21) – Литва (21) не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Грузия (21) – Литва (21), после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Литва (21).

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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