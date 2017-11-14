Аккрингтон Стэнли — Гайзли прогноз профессионала 14.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 14.11.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Аккрингтон Стэнли и Гайзли. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Гайзли сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Аккрингтон Стэнли. Начало данной игры произойдет в 22:45 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Аккрингтон Стэнли – Гайзли можно по коэффициенту 1.37, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 7.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 4.44.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Аккрингтон Стэнли уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Аккрингтон Стэнли сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Аккрингтон Стэнли не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Гайзли уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Гайзли практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Гайзли демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Аккрингтон Стэнли – Гайзли, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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