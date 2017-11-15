Америка Минейро — Ювентуд прогноз и ставки от профессионала 15.11.17

15.11.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Америка Минейро – Ювентуд. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Америка Минейро, а вот игроки ФК Ювентуд смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 02:30 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Америка Минейро – Ювентуд коэффициент на победу гостей просел до 7.8. На ничью он остался неизменным — 4.3, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.5.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Америка Минейро отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Америка Минейро еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Америка Минейро пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

На выезде футбольный клуб Ювентуд выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Ювентуд выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Ювентуд добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Так как хозяева поединка Америка Минейро – Ювентуд сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Америка Минейро.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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