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|Vityaz Podolsk
|13.11 19:30 по МСК.
|ХК Сочи
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|Kosovo
|13.11 21:30 по МСК.
|Латвия
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|Италия
|13.11 22:45 по МСК.
|Швеция
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|Каролина
|14.11 03:00 по МСК.
|Даллас
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|Ирландия
|14.11 22:45 по МСК.
|Дания
В паре Ирландия - Дания определится последний участник финальной части ЧМ-2018 от Европы
В 12:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Австралия – Гондурас, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 15-го ноября 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Австралия сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Австралия – Гондурас неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.54. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.77 и 3.44.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Австралия слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Австралия был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Австралия выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Гондурас сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Гондурас имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Гондурас покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
В футбольном поединке Австралия – Гондурас эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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