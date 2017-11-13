Ставки на матч Болгария (21) – Черногория (21), прогноз на футбол от 14.11.17

Современный футбол представлен большим количеством ярких команд, в составах которых выступает огромное количество перспективных молодых футболистов, которые своими активными действиями на футбольном поле стараются пробить себе дорогу в топ-клубы современного футбола. У одних футболистов это получается, у других – нет, однако их старания привносят огромный вклад в развитие современного футбола, делая его динамичным, результативным и непредсказуемым. В составах команды Болгария (21) и команды Черногория (21), которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, тоже есть перспективная молодежь. Эти футболисты уже успели заявить о себе не только на уровне клубных соревнований, но и на уровне сборных. В нынешнем чемпионате команда Болгария (21) и команда Черногория (21) хоть и находятся в числе клубов, которые имеют шансы на завоевание высоких мест в турнирной таблице по итогам чемпионата, вряд ли могут прыгнуть выше головы. Поэтому им нет необходимости демонстрировать защитную игру в очном матче. Напомним, что оба клуба в нынешнем сезоне отличаются хорошей атакой, действующей стремительно и мобильно. По мнению экспертов нашего портала, в этом матче нас ждет атакующий футбол, так как лидеры обеих команд постараются проявить себя в надежде на то, что их заметят скауты ведущих футбольных клубов. Да и очная статистика противостояний этих команд говорит о том, что нас ждет веселый футбол. Поэтому наши эксперты советуют всем любителям футбола воспользоваться нашими прогнозами и не пропустить этот интереснейший матч.

Для прогнозирования футбольного матча между футболистами команды Болгария (21) и футболистами команда Черногория (21) эксперты нашего портала решили воспользоваться статистикой противостояний этих команд. Оба клуба встречаются между собой ежегодно, а также их пути несколько раз пересекались в рамках различных футбольных турниров. Однако это было достаточно давно, и те матчи не имеют никакого интереса с точки зрения статистики, так как с тех пор существенно изменились составы клубов, менеджеры и тактика этих футбольных клубов. Именно поэтому мы решили в своих прогнозах оттолкнуться от статистики очных встреч команды Болгария (21) и команды Черногория (21) прошлых лет. Также мы учитывали текущую форму команд, наличие травмированных футболистов основы и задачи, которые сейчас стоят перед клубами. Напомним, что в текущем чемпионате оба клуба ведут борьбу за высокие места, а учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, то командам необходимо позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков. Особенно важно набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, которыми сейчас и являются эти команды. Менеджеры накануне матча заявили, что их подопечные полностью готовы к матчу, а на матч команды выйдут в оптимальных составах, что позволит им продемонстрировать отличный футбол и добиться положительного результат. Все футболисты настраиваются только на победу, поэтому болельщиков ждет жаркое противостояние, исход которого и постарались предсказать эксперты нашего ресурса.

Для наших экспертов в матче команды Болгария (21) и команды Черногория (21), который пройдет в рамках чемпионата, все предельно ясно. Хозяева поля уже практически решили свои задачи в турнирной таблице, клуб гарантировал себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому сейчас футболисты находятся в более-менее расслабленном состоянии. А вот гостям необходимо всеми силами удерживать верхнюю строчку в турнирной таблице. Учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, гостям необходимо демонстрировать стабильную игру в каждом, набирая при этом очки. Так что, первым номером в этом матче будут действовать футболисты команды Черногория (21), которые, по мнению наших экспертов, должны одержать победу на классе. Коэффициент на это довольно-таки неплох, поэтому мы не видим препятствий для того чтобы сделать ставки на победу команды Черногория (21). Много голов в матче не будет, так как хозяева поля действуют в обороне очень умело, а гости привыкли добывать свои победы малой кровью. Так что, общий тотал забитых голов на меньше – отличная ставка в этом матче. Это же касается и угловых, так как тотала одной из команд вряд ли хватит для того чтобы пробить общий тотал угловых, предложенный букмекерами. А вот нарушений правил будет много, оба футбольных клуба действуют всегда агрессивно, стараются останавливать атаки соперника еще в центре поля за счет мелких фолов. Да и главный арбитр матча всегда дает много карточек и свистит каждый фол, поэтому эти параметры мы рекомендуем играть на больше.

Победа в матча за Болгария (21) — 1.92, победа в матче за Черногория (21) — 4.48, игра закончится вничью — 3.52.

Многие футбольные болельщики согласятся с экспертами нашего ресурса в том, что концовка любого футбольного чемпионата гораздо интереснее, чем его начало. Вначале чемпионата футбольные клубы только раскачиваются, поэтому там еще непонятно, кто есть кто, и какие задачи стоят перед командами на сезон. А вот в концовке чемпионата, когда силы и задачи команд уже ясны, начинается настоящая гонка. Причем, идет она не только среди команд, занимающих верхние строчки турнирной таблицы и распределяющих между собой места в престижных клубных турнирах, но и в подвалах турнирной таблицы, где неудачники чемпионата стараются всеми правдами и неправдами сохранить себе место под солнцем. Наши эксперты не берутся сказать, в какой части турнирной таблицы противостояния наиболее острые и бескомпромиссные, однако мы можем точно утверждать одно, футбол – это самый прекрасный вид спорта, так как здесь царят неподдельные эмоции и дух борьбы. Естественно, благодаря букмекерским конторам и их предложениям, современный футбол еще и один из наиболее прибыльных видов спорта для ставок. Наши эксперты заботятся о том, чтобы предложить бетторам только лучшие прогнозы на самые интересные футбольные противостояния. Будьте с нами и выигрывайте в букмекерских конторах!

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