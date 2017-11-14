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Централ Кост Маринерс — Аделаида Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 16.11.17

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Централ Кост Маринерс — Аделаида Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 16.11.17

16-го ноября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Централ Кост Маринерс – Аделаида Юнайтед. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Централ Кост Маринерс, а вот игроки ФК Аделаида Юнайтед смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 11:50 по МСК.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Централ Кост Маринерс – Аделаида Юнайтед практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2.696, а на гостей идет прием ставок по 2.52.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Централ Кост Маринерс на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Централ Кост Маринерс потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Централ Кост Маринерс в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

В этом сезоне у футбольного клуба Аделаида Юнайтед совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Аделаида Юнайтед находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Аделаида Юнайтед выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Аделаида Юнайтед в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Централ Кост Маринерс – Аделаида Юнайтед, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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