Ботафого Рио-де-Жанейро — Атлетико Гойяненсе прогноз и ставки от специалиста 17.11.17

Болельщики 17-го ноября ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Ботафого Рио-де-Жанейро и Атлетико Гойяненсе. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 01:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Ботафого Рио-де-Жанейро – Атлетико Гойяненсе практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 4.84. Хозяева получили на свою победу котировку 1.47, а на гостей идет прием ставок по 7.3.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Ботафого Рио-де-Жанейро не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Ботафого Рио-де-Жанейро уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Атлетико Гойяненсе. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Атлетико Гойяненсе продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Атлетико Гойяненсе крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Учитывая статистику личных встреч Ботафого Рио-де-Жанейро – Атлетико Гойяненсе, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Атлетико Гойяненсе еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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