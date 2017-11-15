Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Vityaz Podolsk
|15.11 19:30 по МСК.
|Ак Барс
Первые матчи после перерыва "Витязь" и "Ак Барс" провалили, кто победит в очном поединке?
|Треллеборг
|15.11 20:00 по МСК.
|Йонкёпингс
Чемпионат Швеции практически на каникулах. Осталось решить всего один-единственный вопрос...
|ЦЗ Телеком
|15.11 21:00 по МСК.
|ЦСКА
В среду в рамках седьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги в Белграде местная «Црвена Звезда» будет принимать московский ЦСКА. В прошлом сезоне сербам дома удалось обыграть «армейцев». Как будет в этот раз? Попробуем разобраться.
|Перу
|16.11 05:15 по МСК.
|Новая Зеландия
Перу или Новая Зеландия. В "плей-офф" определится последний участник финальной части Чемпионата мира
|Пау
|16.11 22:00 по МСК.
|Саннойс
В ожидании "большого футбола" выходных дней продолжаем искать варианты в низших лигах
|Дармштадт
|17.11 20:30 по МСК.
|Сандхаузен
Разбираем и анализируем матч Второй немецкой Бундеслиги: "Дармштадт" принимает "Зандхаузен"
|Реймс
|17.11 22:00 по МСК.
|Париж
Оцениваем возможности команд в очередном туре французской Лиги 2. Есть хороший коэффициент!
В современном футболе ежедневно проводится огромное количество матчей. Наши эксперты тщательно отбирают наиболее интересные противостояния, на которые предлагают свои прогнозы. Сегодня, когда в сети и СМИ появилось большое количество футбольных экспертов, которые предлагают свои прогнозы на футбол, найти действительно качественные и аргументированные прогнозы на этот вид спорта довольно непросто. Наш ресурс выгодно отличается тем, что здесь эксперты стараются предложить максимальный объем ставок на конкретный футбольный матч. Это и ставки на основные исходы матча, и ставки на статистику, и ставки на дополнительные исходы. Мы также рекомендуем на что именно следует обратить внимание во время ставок. Напомним, что сегодня букмекеры предлагают не только ставки на начала футбольного матча, но и ставки по ходу игры, так называемые лайв-ставки. Преимущество ставок по ходу игры заключается в том, что бетторы могут наблюдать за ходом матча, попутно делая ставки. Основываясь на наших прогнозах, бетторы могут выбрать более выгодные предложения букмекеров, чем те, которые они предлагали в доматчевых линиях. Таким образом, преимущества нашего ресурса очевидны, мы тоже любим футбол и привыкли реализовывать свое понимание этой игры в деньги. Так что, советуем не пропустить матч команды Горняк-Спорт и команды Балканы Заря, на который наши эксперты уже приготовили свои прогнозы. Напомним, что в этом матче будут встречаться лидеры чемпионата, команды, для которых оставшийся игровой отрезок будет очень непростым, поэтому интересный и бескомпромиссный футбол нам гарантирован.
Наши эксперты после тщательного изучения предстоящего матча, в котором встретятся футболисты команды Горняк-Спорт и футболисты команды Балканы Заря, выяснили, что оба соперника будут играть в ослабленных составах. Это вызвано большим количеством травм и дисквалификаций. Так что, есть вероятность, что букмекеры несколько поторопились выставлять хозяев поля такими фаворитами. В принципе, если убрать все форс-мажорные обстоятельства, то и хозяева поля, и гости уже обеспечили себе участие в высшем дивизионе чемпионата на будущий сезон. Однако расслабляться командам не стоит, так как впереди им предстоит сыграть с лидерами чемпионата, а учитывая проблемы с составами, взять очки в этих матчах им будет очень непросто. Статистика встреч команды Горняк-Спорт и команда Балканы Заря говорит о том, что оба клуба действуют в атакующей манере, не сильно беспокоясь о защите собственных ворот. Учитывая, что в текущем матче в составах команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты полагают, что игра будет динамичной, поэтому велика вероятность большого количества забитых мячей. Еще мы учли тот факт, что команда Горняк-Спорт и команда Балканы Заря в очных противостояниях действуют довольно грубо, а сегодняшний арбитр является лидером чемпионата по желтым и красным карточкам. Этот аспект мы тоже отразили в своих прогнозах на этот матч. Так что, ждем от команд интересной игры, которая позволит бетторам неплохо заработать на ставках.
Относительно коэффициентов, выставленных букмекерами на матч команды Горняк-Спорт и команды Балканы Заря, у экспертов нашего портала нет никаких возражений. Хозяева поля, действительно, должны быть небольшими фаворитами в этом матче, так как они занимают более высокую строчку в турнирной таблице относительно своих соперников, а также не имеют таких значительных кадровых потерь перед этим матчем. С другой стороны, с турнирной точки зрения, и команда Горняк-Спорт, и команда Балканы Заря уже практически решили свои вопросы в чемпионате, поэтому для них эта игра не будет иметь такого принципиального значения. Исходя из этого, наиболее выгодной ставкой в этом матче видится ставка на общий тотал забитых голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой команды. Возможно, что в этом матче хозяева поля и одержат победу, однако вряд ли они смогут сделать это с солидной разницей, наши эксперты полагают, что гости проиграют не более чем в один мяч, следовательно, фора команды Балканы Заря в этом матче тоже выглядит неплохой ставкой. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы советуем играть на меньше, так как обеим командам нет смысла фолить и набирать предупреждения, так как впереди еще есть важные противостояния, где понадобятся футболисты основы. Общий тотал угловых в этом матче мы рассматриваем на больше, так как обе команды привыкли строить свои атаки через фланги, что предполагает большое количество угловых, да и в матчах между собой команды часто перебивают тотал, выставленный букмекерами.
Выигравших в матче нет — 2.875, триумфатором матча будет Горняк-Спорт — 2.32, триумфатором матча будет Балканы Заря — 2.995.
Для экспертов нашего ресурса матч команды Горняк-Спорт и команды Балканы Заря не оказался сложным орешком. Для составления прогнозов на этот матч мы воспользовались различными источниками информации, что позволило нам сделать тщательный анализ предложений букмекеров, и составить интересные прогнозы на матч. Обеим командам необходимо просто доиграть сезон, так как они практически решили все свои задачи в турнирной таблице. Именно поэтому мы ждем от этого противостояния открытой игры с большим количеством голевых моментов. Наши эксперты обратили внимание не только на исходы, но и на статистику матча, где мы нашли много интересных предложений букмекеров. Вообще, в последнее время букмекеры стали предлагать большой выбор различных дополнительных ставок, что только на руку нашим экспертам, так как есть из чего выбрать. В общем, матч будет интересным, пусть в нем и не будет жесткой борьбы, но опасные моменты и забитые мячи должны исправить этот недочет. Всем удачных ставок и зрелищного футбола. Не забывайте делать ставки по нашим прогнозам, так как на дистанции это принесет солидный плюс.
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