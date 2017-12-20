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|Фамагуста
|20.12 20:00 по МСК.
|Апоэль
Центральный матч тура в чемпионате Кипра. Лидер турнира "Анортосис" принимает действующего чемпиона страны АПОЭЛ
|Олимпиакос
|20.12 22:00 по МСК.
|ЦСКА
В тринадцатом туре Евролига побалует нас очень увлекательным противостоянием – матчем двух лидеров чемпионата и по совместительству полуфиналистов предыдущего розыгрыша турнира - «Олимпиакоса» и ЦСКА. Греческий коллектив отстает от «армейцев» лишь на одну победу, и уже в среду «легенда» может настигнуть возглавляющих таблицу россиян. Чего же ожидать от поединка двух грандов европейского баскетбола?
|Бавария
|20.12 22:45 по МСК.
|Боруссия
"Бавария" против дортмундской "Боруссии" - один из самых интересных матчей 1/8 финала Кубка Германии
|Лилль
|20.12 22:50 по МСК.
|Ницца
Неожиданно для всех экспертов "Лилль" подходит к завершению первого круга чемпионата Франции в зоне вылета
|Реал Сосьедад
|20.12 23:30 по МСК.
|Севилья
Поединок "Реал Сосьедада" и "Севильи" имеет все шансы стать украшением тура в чемпионате Испании
|Никосия
|21.12 20:00 по МСК.
|Pafos
Без пафоса можно сказать, что в матче "Пафоса" эксперты нашли отличный вариант для ставки
|Эйбар
|21.12 21:30 по МСК.
|Гирона
В прогнозе вы узнаете, почему "Эйбар" стал лучшей командой чемпионата Испании и почему "Жирона" вдруг стала претендовать на еврокубковую зону
|Алавес
|21.12 23:30 по МСК.
|Малага
В чемпионате Испании намечается серьезный бой в подвале турнирной таблицы: "Алавес" принимает "Малагу"
Главный арбитр матча Ньюкасл Джетс – Вестерн Сидней Уондерерс в 11:50 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 22-го декабря 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Вестерн Сидней Уондерерс – девять против двух.
Букмекеры считают фаворитом поединка Ньюкасл Джетс – Вестерн Сидней Уондерерс гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.48. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.02, а на ничейный результат можно поставить по 3.6.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Ньюкасл Джетс слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Ньюкасл Джетс был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Ньюкасл Джетс выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Вестерн Сидней Уондерерс имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
В матче Ньюкасл Джетс – Вестерн Сидней Уондерерс довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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