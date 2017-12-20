Ньюкасл Джетс — Вестерн Сидней Уондерерс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 22.12.17

Главный арбитр матча Ньюкасл Джетс – Вестерн Сидней Уондерерс в 11:50 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 22-го декабря 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Вестерн Сидней Уондерерс – девять против двух.

Букмекеры считают фаворитом поединка Ньюкасл Джетс – Вестерн Сидней Уондерерс гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.48. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.02, а на ничейный результат можно поставить по 3.6.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Ньюкасл Джетс слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Ньюкасл Джетс был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Ньюкасл Джетс выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Вестерн Сидней Уондерерс имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

В матче Ньюкасл Джетс – Вестерн Сидней Уондерерс довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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