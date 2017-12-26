Тоттенхэм Хотспур — Саутгемптон: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 26.12.17

В последнем противостоянии Тоттенхэм Хотспур – Саутгемптон свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 26.12.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 15:30. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Тоттенхэм Хотспур – Саутгемптон коэффициент на победу гостей просел до 7.9. На ничью он остался неизменным — 4.64, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.49.

В этом сезоне футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Тоттенхэм Хотспур пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Тоттенхэм Хотспур хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Саутгемптон постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Тоттенхэм Хотспур – Саутгемптон, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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