Зульте-Варегем — Шарлеруа прогноз профессионала на матч 26.12.17

26-го декабря 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Зульте-Варегем – Шарлеруа. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Зульте-Варегем, а вот игроки ФК Шарлеруа смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 20:00 по МСК.

Гости футбольного поединка Зульте-Варегем – Шарлеруа получили коэффициент 2.53 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.26, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.53.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Зульте-Варегем использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Зульте-Варегем, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Зульте-Варегем выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

На выезде футбольный клуб Шарлеруа выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Шарлеруа выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Шарлеруа добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая статистику личных встреч Зульте-Варегем – Шарлеруа, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Шарлеруа еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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