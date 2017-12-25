Прогнозы и ставки на матч Миллуолл — Вулвергемптон 26.12.17

Матч команды Миллуолл и команды Вулвергемптон можно считать центральным матчем тура, так как оба футбольных клуба в текущем сезоне демонстрируют отличные результаты, которые позволят назвать эти команды одними из фаворитов данного чемпионата. Наши эксперты отмечают, что к таким результатам команды шли не один сезон. Это результат кропотливой работы менеджеров, которые буквально по крупицам собирали футболистов со всего мира и наигрывали оптимальный состав с оптимальной тактикой. Это дало свои плоды, так как уже в нынешнем чемпионате эти клубы оставили далеко позади основных конкурентов, среди которых и довольно известные футбольные клубы. По словам менеджеров, обе команды тщательно готовились к предстоящему матчу, некоторые футболисты получили отдых в прошлых поединках, что позволяет судить о том, что, действительно, для команды Миллуолл и команды Вулвергемптон это противостояние будет иметь ключевое значение. В связи с этим, наши эксперты в своих прогнозах опирались не только на выступления этих коллективов в нынешнем сезоне, но и на арбитра, который будет обслуживать этот матч, так как именно от его профессиональных действий на футбольном поле будет зависеть многое в этом матче, если не все. Тщательный анализ многочисленных факторов, которые мы использовали для прогнозирования, позволил нам составить интересные прогнозы на этот матч, который без сомнения можно считать центральным матчем тура. Поэтому советуем всем любителям футбола не пропустить эту игру.

В матче команды Миллуолл и команды Вулвергемптон, встречающихся между собой в рамках чемпионата, большое значение для экспертов нашего портала будет иметь судейский фактор. Дело в том, что обеим командам сейчас необходимо набирать очки, так как ситуация для них в турнирной таблице складывается не очень благоприятная, и они имеют риск плотно осесть в подвале турнирной таблицы. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много туров, поэтому обеим командам крайне важно набирать очки, особенно в матчах с прямыми конкурентами. Обычно, как показывает практика, в матчах команд из низов турнирной таблицы, футболисты не церемонятся друг с другом, совершают грубые фолы, используют провокации и симуляции. Разные арбитры реагируют на это по-разному. Однако судья, который будет обслуживать этот матч, относится к числу очень строгих рефери, поэтому он будет свистеть каждый фол и давать предупреждения за неспортивное поведение на футбольном поле. А это означает, что в этом матче бетторам стоит внимательнее присмотреться к общему тоталу желтых карточек и удалению. В принципе, сейчас уже все букмекерские конторы принимают ставки на подобные события не только до начала матча, но и по ходу игры, поэтому вероятность сыграть такие ставки по более высокому коэффициенту сильно возрастает. Как правило, арбитры удаляют футболистов во втором тайме, так что, у бетторов есть возможность сыграть неплохую ставку за хороший коэффициент, главное, дождаться нужного момента. С остальными прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже, они приведены с детальным описанием.

Для команды Миллуолл и команды Вулвергемптон, которые проведут очный матч в рамках чемпионата, предстоящая встреча будет иметь принципиальное значение. Сейчас оба клуба занимают верхние строчки в турнирной таблице, а это означает, что им необходимо только побеждать, чтобы иметь возможность укрепиться в верхушке турнирной таблицы. Наши эксперты согласны с букмекерами, которые выставили фаворитом этого матча футболистов команды Миллуолл. Хозяева поля хорошо выступают в родных стенах в текущем сезоне, сейчас у команды все ключевые игроки в строю и менеджеру нет причин для беспокойства. А вот у гостей дела обстоят не так гладко, команда Вулвергемптон сейчас на небольшом спаде, а если добавить к этому травмы нескольких лидеров команды, то шансы на успех в матче против команды Миллуолл видятся довольно-таки призрачными. Исходя из этого, победа хозяев поля в этом матче видится неплохой ставкой. Общий тотал голов в игре мы рекомендуем играть на больше, так как хозяева и гости в текущем сезоне играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы команды Вулвергемптон в обороне, мы думаем, что в этом матче команды перебьют заявленный букмекерами общий тотал голов. Общее количество угловых мы тоже советуем играть на больше, так как команда Миллуолл и команда Вулвергемптон подают довольно много стандартов, действуя через фланги. Нарушений правил и желтых карточек в матче должно быть немного, так как между собой эти команды редко играют грубо.

Победа в матча за Миллуолл — 3.96, победа в матче за Вулвергемптон — 1.855, игра закончится вничью — 3.74.

Сегодня наши эксперты решили спрогнозировать довольно интересное футбольное противостояние. Команда Миллуолл и команда Вулвергемптон являются известными футбольными клубами в современном футболе, а очное противостояние этих команд – это возможность насладиться футболом высшего качества. При этом благодаря прогнозам наших экспертов, футбол в исполнении футболистов обеих команд может получиться не только интересным, но и прибыльным. Мы давно заметили, что на ведущие футбольные противостояния букмекеры предлагают большой выбор ставок. При этом ставки на такие матчи можно делать не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу нашим экспертам, так как большинство прогнозов, предлагаемых нами, можно поставить по ходу матча. Учитывая, что игра будет динамичной, наши эксперты рекомендуют дождаться начала матча, а затем, делать ставки, ведь так можно поставить гораздо большие суммы, чем до начала матча, так как букмекеры неохотно принимают ставки на статистику и прочие дополнительные параметры противостояния, предлагаемые в линии, а если и принимают, то лишь небольшие суммы. В общем, всем удачного и зрелищного футбольного вечера!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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