Ставки на матч Андерлехт – Гент, прогноз на футбол от 26.12.17

У команды Андерлехт и команды Гент, которые проведут личную встречу в рамках очередного тура известного футбольного чемпионата, очень много поклонников во всех уголках мира. Клубы имеют огромное количество титулов не только в родном чемпионате, но и в ряде других командных соревнований. В составах команд выступают известные футболисты, являющиеся лидерами национальных сборных. Многие мальчишки начинают заниматься футболом именно из-за того чтобы походить на своих кумиров. У руля команды Андерлехт и команды Гент стоят опытные менеджеры, которые прививают своим подопечным различные тактически схемы, при помощи которых, а также собственного мастерства, футболисты шокируют своих соперников на футбольном поле, добиваясь побед и титулов. Но сегодняшний матч для каждого из соперников не будет простым, так как друг другу будут противостоять опытные футболисты, которых не так-то просто чем-то удивить. Именно поэтому нашим экспертам было интересно составить свои прогнозы на этот матч. Нет необходимости говорить о том, что оба клуба противостоят друг другу ежегодно, а в случае, если жребий сводит эти команды в различных командных соревнованиях или кубках, то у болельщиков появляется отличный шанс наблюдать за противостоянием этих знаменитых футбольных клубов неоднократно. Наши прогнозы на этот матч, в основном, сделаны исходя из текущей формы и амбиций этих футбольных команд в нынешнем сезоне, поэтому мы ждем здесь только яркого и интересного противостояния с большим количеством голов.

Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что современный футбол превратиться в абсолютно непредсказуемую игру, в которой будет забиваться голов не меньше, чем шайб в хоккее. Если с хоккеем все понятно, и сама специфика этого вида спорта подразумевает большое количество шайб, то в футболе все не так однозначно. Появление большого количества футболистов атакующего амплуа послужило толчком к тому, что менеджеры начали использовать абсолютно новые тактические схемы, которые позволяют командам забивать много голов в ворота своих соперников. При этом акцент в таких схемах делается, прежде всего, на атаку, поэтому и у соперников появляются шансы. Такая тактика вначале использовалась только теми футбольными клубами, которые могли позволить себе приобрести лучших футболистов атакующего плана, однако теперь в таких игроках нет недостатка, поэтому все больше и больше команд перенимает эту тактику, следовательно, в самые ближайшие годы стоит ждать того, что все футбольные чемпионаты будут играть по такой схеме. Сегодняшние соперники – команда Андерлехт и команда Гент тоже используют подобную тактику, оба клуба имеют отличную полузащиту, футболисты которой в любой момент матча могут перестроиться и начать действовать как полноценные футболисты атаки. Исходя из этого, а также учитывая тот факт, что команда Андерлехт и команда Гент практически все свои очные матчи сыграли на больше, эксперты нашего ресурса полагают, что сегодняшний матч тоже может быть результативным. Больше прогнозов с описанием от наших экспертов можно найти ниже. Всем удачных ставок.

Встреча команды Андерлехт и команды Гент, которые проведут очный матч, в рамках чемпионата будет носить принципиальный характер, так как сейчас обеим футбольным командам необходимо показывать стабильные результаты, чтобы иметь возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Исходя из этого, а также учитывая фактор судейства и личные встречи между этими футбольными клубами, наши эксперты пришли к мнению, что коэффициенты, предлагаемые букмекерами на пенальти и удаление в этом матче, являются несколько завышенными, поэтому мы рекомендуем бетторам заиграть эти позиции. Общий тотал фолов и желтых карточек мы тоже рассматриваем на больше, так как игра в этом матче будет идти от ножа, очки нужны и хозяевам поля, и гостям. Общий тотал забитых голов команды вряд ли перебьют, здесь ожидается вязкая игра в центре поля с большим количеством нарушений со стороны одной и другой команды. А это означает, что болельщики, скорее всего, не увидят много опасных моментов, а судьбу матча решит один или максимум два забитых мяча. Так как команды будут действовать, преимущественно, в центре поля, то общий тотал угловых они тоже вряд ли пробьют на больше, так как для этого необходимо много атаковать. Относительно фаворита этого матча, то здесь, фактически, равные шансы на победу у обеих команд. Даже, несмотря на то, что хозяева поля будут играть перед своими болельщиками, у гостей тоже есть шансы на победу в этом матче, поэтому делать ставки на основной исход этого матча до его начала мы не рекомендуем, букмекеры выставили свои линии правильно.

Победителем матча станет Андерлехт — 1.82, нет победителей в матче — 3.46, победителем матча станет Гент — 3.86.

Сегодня многие считают, что для прогнозирования футбольных матчей не надо ничему учиться. Достаточно немного разбираться в футболе: знать правила игры, названия наиболее выдающихся футбольных клубов современности, а также знать фамилии знаменитых футболистов и менеджеров. Однако это далеко не так. Прогнозировать современный футбол становится все сложнее и сложнее, так как с каждым годом этот вид спорта развивается, и в новом сезоне клубы уже не играют так, как делали это в прошлом. Прогнозирование современного футбола – это учет, структуризация и анализ огромного количества составляющих, что в конечном итоге выливается в один или несколько прогнозов на отдельно взятый футбольный матч. А для прогнозирования следующего футбольного матча необходимо проделать ту же кропотливую работу. Наши эксперты – настоящие профессионалы своего дела. Выше можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Андерлехт и команды Гент, узнать наше мнение относительно наиболее интересных аспектах матча, что позволит сделать правильные ставки и сорвать неплохой выигрыш в букмекерских конторах.

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