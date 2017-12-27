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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 29-го декабря 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Равенна и Бассано Виртус. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Бассано Виртус сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Равенна. Начало данной игры произойдет в 16:30 по московскому времени.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Равенна – Бассано Виртус, занизив на них коэффициент до 2.22. Поставить на ничью можно по 3.1, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 2.984.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Равенна существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Равенна проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Равенна никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Бассано Виртус постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Ставить на матч Равенна – Бассано Виртус лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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