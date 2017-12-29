Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Аль Ахли
|29.12 19:00 по МСК.
|Петрожет
Эксперты Betfaq отслеживают все чемпионаты мирового футбола и готовы предложить вариант из первенства Египта
|Кротоне
|29.12 22:45 по МСК.
|Наполи
Серия А решила взять пример с английской Премьер-лиги и сыграть перед самым новым годом. 19-й тур чемпионата Италии открывают "Кротоне" и "Наполи"
|Моркам
|29.12 22:45 по МСК.
|Йовил
Английский футбол, как обычно, активен даже в канун Нового года. Пока Премьер-лига готовится к своему туру, предлагаем ставку на второй дивизион
|Армани Милан
|29.12 22:45 по МСК.
|ЦЗ Телеком
В этом поединке сойдутся два аутсайдера Евролиги, которые о зоне плей-офф пока могут только мечтать. Для «Милана» обитание в непосредственной близости к последнему месту является привычным, но вот для «Црвены Звезды» нет. Сербский клуб в прошлом году только в заключительных турах лишился права выступать в четвертьфинале турнира. Сейчас же «Црвена Звезда» идет на двенадцатом месте с отставанием от первой восьмерки в три победы. На что лучше поставить в очном матче рассматриваемых команд?
|Ст. Миррен
|29.12 22:45 по МСК.
|Данди
В шотландском Чемпионшипе намечается главная битва зимы. От поединка "Сент-Миррена" и "Данди Юнайтед" может зависеть судьба путевки в элитный дивизион.
|Беневенто
|30.12 17:00 по МСК.
|Кьево
В Серии А завершается первый круг, а "Беневенто" до сих пор не одержал ни одной победы
|Сампродия
|30.12 17:00 по МСК.
|Spal
"Сампдория", которая в текущем сезона обыгрывала даже "Ювентус", не может победить уже 5 туров подряд. Что происходит?
|Сток
|01.01 18:00 по МСК.
|Ньюкасл
Сумеет ли "Сток Сити" взять реванш за поражение в первом круге?
Современный футбол представлен большим количеством ярких команд, в составах которых выступает огромное количество перспективных молодых футболистов, которые своими активными действиями на футбольном поле стараются пробить себе дорогу в топ-клубы современного футбола. У одних футболистов это получается, у других – нет, однако их старания привносят огромный вклад в развитие современного футбола, делая его динамичным, результативным и непредсказуемым. В составах команды Сампдория и команды СПАЛ, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, тоже есть перспективная молодежь. Эти футболисты уже успели заявить о себе не только на уровне клубных соревнований, но и на уровне сборных. В нынешнем чемпионате команда Сампдория и команда СПАЛ хоть и находятся в числе клубов, которые имеют шансы на завоевание высоких мест в турнирной таблице по итогам чемпионата, вряд ли могут прыгнуть выше головы. Поэтому им нет необходимости демонстрировать защитную игру в очном матче. Напомним, что оба клуба в нынешнем сезоне отличаются хорошей атакой, действующей стремительно и мобильно. По мнению экспертов нашего портала, в этом матче нас ждет атакующий футбол, так как лидеры обеих команд постараются проявить себя в надежде на то, что их заметят скауты ведущих футбольных клубов. Да и очная статистика противостояний этих команд говорит о том, что нас ждет веселый футбол. Поэтому наши эксперты советуют всем любителям футбола воспользоваться нашими прогнозами и не пропустить этот интереснейший матч.
Для экспертов нашего портала прогнозирование футбольных матчей является работой, мы не относимся к этому, как к развлечению. Вообще, мы полагаем, что людям, которые рассматривают ставки на спорт, в частности на футбол, в качестве развлечения с возможностью дополнительного заработка, вообще лучше не иметь с этим дела, так как для них это будет всего лишь пустая трата времени и денег. Прогнозирование спортивных событий не терпит пренебрежительного отношения, так как на кону стоят немалые деньги. Мы всегда ответственно подходим к своей работе, стараясь предложить только качественные прогнозы, а наши предложения для ставок всегда дают стабильный плюс на дистанции. В матче команды Сампдория и команды СПАЛ, встречающихся между собой, в рамках очередного тура чемпионата, наши эксперты решили остановиться на статистике матча. Мы давно наблюдаем за футбольными баталиями, поэтому смогли найти наиболее прибыльную отрасль для ставок – футбольная статистика. Обычно, когда команды часто встречаются между собой, им свойственны определенные закономерности в определенных действиях. Благодаря тому, что у нас есть специальные возможности, которые позволяют нам находить подобные закономерности, наши эксперты всегда могут найти интересные и потенциально выигрышные ставки среди огромного количества предложений букмекеров. Ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Сампдория и команды СПАЛ, предложенными с детальным описанием. Матч обещает быть очень интересным, поэтому советуем не пропустить его.
Команда Сампдория и команда СПАЛ, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, имеют богатую историю, а также в нынешнем чемпионате эти футбольные клубы могут удивить всех, неожиданно заняв высокие места по итогам сезона. Напомним, что сейчас команда Сампдория и команда СПАЛ занимают места в середине турнирной таблицы, однако, при определенных раскладах, и если будут стабильно набирать очки в оставшихся матчах, эти команды могут попробовать занять высокие строчки в чемпионате. По словам менеджеров команд, сейчас именно это является первоочередной целью для их подопечных, поэтому сегодня нас ждет настоящий триллер. Исходя из этого, эксперты нашего портала решили порекомендовать бетторам сыграть пенальти и удаление в этом матче, так как, скорее всего, обе команды будут играть от ножа, стараясь больше разрушать атаки соперника, чем атаковать. Да и судья для таких ставок вполне подходящий. Это же касается и общего тотала нарушений правил и желтых карточек. В этом матче соперники точно не будут жалеть друг друга. Общий тотал забитых голов в матче мы рассматриваем на меньше, мы полагаем, что команды будут играть в защитный футбол, а вязкая игра в центре поля через мелкий фол должна полностью сковать атакующий потенциал обеих футбольных клубов. Общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как если клубы не будут атаковать, то в матче просто неоткуда взяться большому количеству угловых. А вот относительно фаворита матча – здесь все намного сложнее, оба соперника находятся в одинаковой форме, однако мы рискнем отдать предпочтение хозяевам поля за счет домашнего стадиона.
Ничья в противостоянии — 4.9, победа достанется Сампдория — 1.46, победа достанется СПАЛ — 8.1.
Многие футбольные болельщики согласятся с экспертами нашего ресурса в том, что концовка любого футбольного чемпионата гораздо интереснее, чем его начало. Вначале чемпионата футбольные клубы только раскачиваются, поэтому там еще непонятно, кто есть кто, и какие задачи стоят перед командами на сезон. А вот в концовке чемпионата, когда силы и задачи команд уже ясны, начинается настоящая гонка. Причем, идет она не только среди команд, занимающих верхние строчки турнирной таблицы и распределяющих между собой места в престижных клубных турнирах, но и в подвалах турнирной таблицы, где неудачники чемпионата стараются всеми правдами и неправдами сохранить себе место под солнцем. Наши эксперты не берутся сказать, в какой части турнирной таблицы противостояния наиболее острые и бескомпромиссные, однако мы можем точно утверждать одно, футбол – это самый прекрасный вид спорта, так как здесь царят неподдельные эмоции и дух борьбы. Естественно, благодаря букмекерским конторам и их предложениям, современный футбол еще и один из наиболее прибыльных видов спорта для ставок. Наши эксперты заботятся о том, чтобы предложить бетторам только лучшие прогнозы на самые интересные футбольные противостояния. Будьте с нами и выигрывайте в букмекерских конторах!
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