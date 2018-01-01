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|Сток
|01.01 18:00 по МСК.
|Ньюкасл
Сумеет ли "Сток Сити" взять реванш за поражение в первом круге?
Личная встреча между футбольными клубами Вестерн Сидней Уондерерс и Мельбурн Сити назначена на 01.01.2018 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс. По Москве начало данной игры в 11:50.
Гости футбольного поединка Вестерн Сидней Уондерерс – Мельбурн Сити получили коэффициент 2.625 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.52.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Вестерн Сидней Уондерерс уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Вестерн Сидней Уондерерс сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Вестерн Сидней Уондерерс не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Мельбурн Сити сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Мельбурн Сити имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Мельбурн Сити покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Между командами Вестерн Сидней Уондерерс и Мельбурн Сити всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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