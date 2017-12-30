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|Сток
|01.01 18:00 по МСК.
|Ньюкасл
Сумеет ли "Сток Сити" взять реванш за поражение в первом круге?
Главный арбитр матча Астон Вилла – Бристоль Сити в 20:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 01-го января и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Бристоль Сити на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Бристоль Сити – девять против двух.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Астон Вилла – Бристоль Сити определились с коэффициентами. На ФК Астон Вилла выставили 2.07, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.58.
На своем поле футбольный клуб Астон Вилла не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Астон Вилла находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Астон Вилла в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Бристоль Сити построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Бристоль Сити выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Астон Вилла – Бристоль Сити не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Астон Вилла – Бристоль Сити, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Бристоль Сити.
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