Прогнозы и ставки на матч Риу-Аве — Пасуш Феррейра 03.01.18

Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Риу-Аве и команды Пасуш Феррейра, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.

Относительно противостояния команды Риу-Аве и команды Пасуш Феррейра, прогнозы на которого наши эксперты решили предложить свои прогнозы. Оба клуба в текущем сезоне выступают очень и очень неплохо. Судя по тому, как обе команды играют во второй части сезона, складывается впечатление, что руководство поставило задачу занять высокие места в турнирной таблице. В принципе, отталкиваясь от игры, которую показывают команды, а также учитывая тот факт, что клубам в межсезонье удалось сохранить всех своих лидеров, поставленные задачи не кажутся невыполнимыми. Для этого достаточно более-менее ровно отыграть в оставшихся матчах сезона. Однако сделать это будет очень непросто, так как впереди у команды Риу-Аве и команды Пасуш Феррейра серьезные соперники, которые претендуют на чемпионство. Относительно статистики личных встреч между этими футбольными клубами, то здесь, скорее, стоит рассматривать матч на тотал больше, так как между собой эти команды играют результативно. Да и в текущем чемпионате менеджеры клубов делают ставку на атаку, чем лишний раз подтверждают верность предположений наших экспертов. Еще стоит обратить внимание на тот факт, что в лазарете команд нет представителей атаки, так что, в сегодняшнем противостоянии передние линии команд будут представлены основными нападающими. В общем, нас ждет интересное противостояние, с детальными прогнозами наших экспертов на которое можно ознакомиться ниже.

Встреча команды Риу-Аве и команды Пасуш Феррейра, которые проведут очный матч, в рамках чемпионата будет носить принципиальный характер, так как сейчас обеим футбольным командам необходимо показывать стабильные результаты, чтобы иметь возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Исходя из этого, а также учитывая фактор судейства и личные встречи между этими футбольными клубами, наши эксперты пришли к мнению, что коэффициенты, предлагаемые букмекерами на пенальти и удаление в этом матче, являются несколько завышенными, поэтому мы рекомендуем бетторам заиграть эти позиции. Общий тотал фолов и желтых карточек мы тоже рассматриваем на больше, так как игра в этом матче будет идти от ножа, очки нужны и хозяевам поля, и гостям. Общий тотал забитых голов команды вряд ли перебьют, здесь ожидается вязкая игра в центре поля с большим количеством нарушений со стороны одной и другой команды. А это означает, что болельщики, скорее всего, не увидят много опасных моментов, а судьбу матча решит один или максимум два забитых мяча. Так как команды будут действовать, преимущественно, в центре поля, то общий тотал угловых они тоже вряд ли пробьют на больше, так как для этого необходимо много атаковать. Относительно фаворита этого матча, то здесь, фактически, равные шансы на победу у обеих команд. Даже, несмотря на то, что хозяева поля будут играть перед своими болельщиками, у гостей тоже есть шансы на победу в этом матче, поэтому делать ставки на основной исход этого матча до его начала мы не рекомендуем, букмекеры выставили свои линии правильно.

Победителем матча станет Риу-Аве — 1.73, нет победителей в матче — 3.68, победителем матча станет Пасуш Феррейра — 5.75.

Неплохая игра ждет всех любителей футбола. Команда Риу-Аве и команда Пасуш Феррейра – участники противостояния, умеют порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, результативный футбол – основная фишка современного футбола, сейчас все больше команд отказывается от традиционно унылого перекатывания мяча в центре поля или у своей штрафной площадке, предпочитая действовать на встречных курсах. Благодаря этому динамичность современного футбола существенно выросла, а вместе с этим выросла и результативность. Все это на руку любителям футбола, которые приходят на стадион именно в надежде понаблюдать за активными действиями своих кумиров, порадоваться забитым мячам и обсудить рекорды великих футболистов. Наши эксперты тоже довольны таким положением дел в современном футболе, так как это позволяет нам составлять интересные прогнозы, в которых прогнозы на количество голов забитых обеими командами или каждой из команд – занимает не последнее место. Пожелаем всем зрелищного и результативного футбольного матча, а также посоветуем воспользоваться нашими прогнозами, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: