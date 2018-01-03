Нумансия — Реал Мадрид прогноз специалиста на матч 04.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Нумансия и Реал Мадрид назначена на 04-го января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Нумансия. По Москве начало данной игры в 23:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Нумансия – Реал Мадрид коэффициент на победу гостей просел до 1.41. На ничью он остался неизменным — 5.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 7.6.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Нумансия слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Нумансия был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Нумансия выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Реал Мадрид имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Реал Мадрид демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Реал Мадрид продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Реал Мадрид в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Хозяева матча Нумансия – Реал Мадрид предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Нумансия больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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