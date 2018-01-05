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|05.01 20:00 по МСК.
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В 18:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Йовил Таун – Брадфорд Сити, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 06-го января 2018 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Йовил Таун сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Гости поединка Йовил Таун – Брадфорд Сити от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 1.632. Хозяева оценены конторами коэффициентом 4.9, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.6.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Йовил Таун слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Йовил Таун был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Йовил Таун выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
За последние четыре недели футбольному клубу Брадфорд Сити пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Брадфорд Сити находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Брадфорд Сити намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Брадфорд Сити в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Так как хозяева поединка Йовил Таун – Брадфорд Сити сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Йовил Таун.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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