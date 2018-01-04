Валенсия — Жирона прогноз и ставки от специалиста 06.01.18

06-го января состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Валенсия – Жирона. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Валенсия, а вот игроки ФК Жирона смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 18:15 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Валенсия – Жирона, занизив на них коэффициент до 1.51. Поставить на ничью можно по 4.64, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 7.4.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Валенсия использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Валенсия, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Валенсия выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Жирона имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Жирона демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Жирона продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Жирона в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ставить на матч Валенсия – Жирона лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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