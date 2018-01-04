Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Кьево
|05.01 20:00 по МСК.
|Удинезе
"Удинезе" выиграл в чемпионате Италии пять матчей подряд. Будет ли шестая победа?
|Фиорентина
|05.01 22:45 по МСК.
|Интер
В чемпионате Италии "Интер" не может выиграть уже четыре тура подряд
|Spal
|06.01 17:00 по МСК.
|Лацио
Дебютант Серии А "СПАЛ" попытается отобрать очки у претендента на зону Лиги чемпионов "Лацио"
|Эксетер
|06.01 18:00 по МСК.
|Вест Бромвич
"Вест Бромвич" не выигрывал в Премьер-лиге 20 матчей подряд. Сумеет ли "Эксетер Сити" воспользоваться не лучшим состоянием "дроздов" в Кубке Англии
|Валенсия
|06.01 18:15 по МСК.
|Гирона
"Жирона" в чемпионате Испании допустила всего два выездных поражения. Готовы ли каталонцы противостоять "Валенсии"?
|Ат. Бильбао
|07.01 20:30 по МСК.
|Алавес
"Атлетик" и "Алавес" набрали в чемпионате Испании хороший ход. Кто окажется сильнее в очном противостоянии?
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 07-го января 2018 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Круз Азуль и Тихуана. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Круз Азуль, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 02:00.
В футбольном поединке Круз Азуль – Тихуана букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2.29, на ничью выставили 3.24, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 2.85.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Круз Азуль на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Круз Азуль потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Круз Азуль в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Тихуана уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Тихуана практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Тихуана демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Круз Азуль – Тихуана, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq