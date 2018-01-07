Вильярреал — Депортиво Ла-Корунья прогноз специалиста на матч 07.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Вильярреал и Депортиво Ла-Корунья назначена на 07-го января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Вильярреал. По Москве начало данной игры в 20:30.

Футбольный клуб Вильярреал среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.59. Ничейный результат оценен котировкой 4.34, а на ФК Депортиво Ла-Корунья выставили 6.5.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Вильярреал не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Вильярреал уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

За последние четыре недели футбольному клубу Депортиво Ла-Корунья пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Депортиво Ла-Корунья находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Депортиво Ла-Корунья намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Депортиво Ла-Корунья в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Вильярреал – Депортиво Ла-Корунья являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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