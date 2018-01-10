Анже — Монпелье прогноз и ставки от специалиста 10.01.18

История противостояния Анже – Монпелье длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Анже одержал 51 победу, а на счету ФК Монпелье 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 10.01.2018 и по московскому времени его начало будет в 23:05.

Гости футбольного поединка Анже – Монпелье получили коэффициент 2.93 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.87.

Футбольный клуб Анже в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Анже сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Анже выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Анже не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Футбольный клуб Монпелье в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Монпелье демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Монпелье забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Монпелье имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Анже и Монпелье, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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