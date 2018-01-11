Барселона — Сельта прогноз специалиста 11.01.18

История противостояния Барселона – Сельта длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Барселона одержал 51 победу, а на счету ФК Сельта 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 11 января и по московскому времени его начало будет в 23:30.

Ставки на футбольную встречу Барселона – Сельта уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.19. Уверенные в победе гостей могут поставить на 17, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 8.2.

Футбольный клуб Барселона в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Барселона сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Барселона выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Барселона не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После того, как футбольный клуб Сельта выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Сельта удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Барселона – Сельта встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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