Тихуана — Некакса: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 13.01.18

В последнем противостоянии Тихуана – Некакса свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 13-го января 2018 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 06:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Тихуана обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Гости поединка Тихуана – Некакса от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.44. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.92, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.6.

На своем поле футбольный клуб Тихуана не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Тихуана находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Тихуана в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

На выезде футбольный клуб Некакса выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Некакса выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Некакса добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Тихуана и Некакса, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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