Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Севилья
|11.01 21:30 по МСК.
|Кадиз
"Севилья" после победы в первом матче постарается довести дело до логического завершения и выйти в 1/4 финала Кубка Испании
|Барселона
|11.01 23:30 по МСК.
|Сельта де Виго
"Барселона" против "Сельты" - главное блюдо 1/8 финала Кубка Испании
|Сошо
|12.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Что изменилось в "Сошо" после продажи клуба и какую ставку сделать во время ближайшей игры команды - ответы в прогнозе
|Осер
|12.01 22:00 по МСК.
|Хавре
Во французской Лиге 2 встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Чей стимул окажется выше?
|Страсбур
|12.01 22:45 по МСК.
|Генгам
Новичок чемпионата Франции "Страсбург" ждет в гости крепкий "Генгам". Надежный прогноз уже готов!
В последнем противостоянии Тихуана – Некакса свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 13-го января 2018 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 06:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Тихуана обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Гости поединка Тихуана – Некакса от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.44. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.92, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.6.
На своем поле футбольный клуб Тихуана не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Тихуана находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Тихуана в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
На выезде футбольный клуб Некакса выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Некакса выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Некакса добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Тихуана и Некакса, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq