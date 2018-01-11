Аполлон Смирнис — Паниониос: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Греции 13.01.18

13-го января 2018 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Аполлон Смирнис – Паниониос. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Аполлон Смирнис, а вот игроки ФК Паниониос смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 18:15 по МСК.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Аполлон Смирнис – Паниониос практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 2.96. Хозяева получили на свою победу котировку 2.62, а на гостей идет прием ставок по 2.785.

На своем поле футбольный клуб Аполлон Смирнис не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Аполлон Смирнис находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Аполлон Смирнис в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В этом сезоне у футбольного клуба Паниониос совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Паниониос находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Паниониос выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Паниониос в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

В футбольном поединке Аполлон Смирнис – Паниониос эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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