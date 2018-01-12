Гвадалахара — Круз Азуль прогноз и ставки от профессионала 14.01.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 14-го января 2018 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Гвадалахара и Круз Азуль. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Круз Азуль сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Гвадалахара. Начало данной игры произойдет в 06:06 по московскому времени.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Гвадалахара – Круз Азуль, занизив на них коэффициент до 2.22. Поставить на ничью можно по 3.44, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.56.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Гвадалахара использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Гвадалахара, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Гвадалахара выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

После того, как футбольный клуб Круз Азуль выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Круз Азуль удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Учитывая сильную игру хозяев матча Гвадалахара – Круз Азуль на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Круз Азуль, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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