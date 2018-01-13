Ставки на матч Реал Мадрид – Вильярреал, прогноз на футбол от 13.01.18

Эксперты нашего портала заранее просматривают расписание футбольных чемпионатов на несколько туров вперед. Это позволяет нам выбирать наиболее интересные футбольные матчи, а также дает пищу для анализа. Отметим, что в преддверии важных матчей футболисты, которые имеют критическое количество предупреждений могут специально получить желтую карточку, чтобы иметь дополнительное время для отдыха перед важным противостоянием. Помимо этого, менеджеры команд могут придержать ключевых футболистов, выпустив на поле в матче со слабым соперником ближайших резервистов. В общем, в зависимости от ситуации, здесь масса вариантов, и все они должны быть учтены при прогнозировании. Казалось бы, что команда Реал Мадрид не должна иметь никаких проблем в матче со своим соперником в ближайшем туре чемпионата. Однако, в расписании предстоящих матчей, у хозяев поля намечается матч с командой, которая является одним из ключевых конкурентов в борьбе за высокие места в чемпионате. А это означает, что хозяева поля могут не выпустить основу на матч со своими текущими соперниками. Именно поэтому команда Вильярреал в этой игре имеет все шансы на то, чтобы не только удержать плюсовую фору, но и побороться за результат. Таким образом, противостояние команды Реал Мадрид и команды Вильярреал должно получиться довольно интересным, так как хозяева поля вряд ли будут иметь колоссальное преимущество в этом матче, следовательно, борьба будет идти все 90-то минут матча.

Статистические факторы выступлений команд в текущем сезоне, а также статистика выступлений команд в матчах между собой является определяющей при составлении прогнозов. Фактически, цифры статистики отражают всю суть происходящего на футбольном поле. И если раньше для составления верного прогноза на тот или иной футбольный матч экспертам нашего портала приходилось просматривать матчи между футбольными клубами, то теперь для этого есть специальные ресурсы, которые автоматически протоколируют статистические данные матчей, а по запрос пользователей делают специальные выборки. Это существенно упрощает задачу и экономит время, которое наши эксперты используют для поиска интересных предложений в линии букмекеров. Напомним, что сегодня практически все букмекеры предлагают большой объем ставок на основные исходы и статистику не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу бетторам, так как в некоторых букмекерских конторах невозможно поставить большие суммы до начала матча. А сегодня ожидается интересное противостояние: команда Реал Мадрид примет на своем поле футболистов команды Вильярреал. Это встреча двух старых соперников, которые ежегодно выясняют отношения, определяя не только лидера чемпионата, но и сильнейшего соперника в очном противостоянии. Матч обещает быть интересным, а результат – непредсказуемым, ниже можно ознакомиться со всеми прогнозами на этот матч и выбрать для себя наиболее приглянувшуюся ставку.

Так как команда Реал Мадрид и команда Вильярреал сейчас ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице чемпионата, очное противостояние этих футбольных команд можно назвать центральным матчем тура. Напомним, что до конца чемпионата осталось сыграть ограниченное количество матчей, поэтому каждое набранное очко – на вес золота. И команда Реал Мадрид, и команда Вильярреал одни из лидеров чемпионата по количеству забитых мячей. Статус матча тоже подразумевает, что оба футбольных клуба будут действовать в атакующем стиле, следовательно, забитых мячей в матче будет много, поэтому общий тотал наши эксперты рекомендуют заигрывать на больше. Относительно фаворита этого матча, то здесь довольно тяжело дать однозначный ответ. В принципе, исходя из турнирного положения, а также учитывая другие факторы, эксперты нашего ресурса полагают, что команда Реал Мадрид и команда Вильярреал – равные соперники, поэтому до старта игры мы воздержимся от каких-либо прогнозов относительно фаворита матча. Стоит посмотреть на то, кто из соперников будет действовать в противостоянии более активно, а потом только делать какие-либо выводы. Нарушений и желтых карточек в игре ожидается немного, пусть матчи и носит принципиальный характер, однако оба футбольных клубах ни в текущем сезоне, ни в матчах между собой не набирали много предупреждений, да и нарушений правил в матчах с участием этих команд тоже было не много. Так как обе команды стараются действовать на футбольном поле активно, то общий тотал угловых в этом матче мы советуем играть на больше.

Победителем матча станет Реал Мадрид — 1.296, нет победителей в матче — 6.4, победителем матча станет Вильярреал — 12.5.

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